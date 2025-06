“นฤมล”ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO คนใหม่ พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

วันนี้(20 มิ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ นายอาลู โดฮง (Mr. Alue Dohong) ผู้ช่วยอำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคนใหม่ ในโอกาสเข้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Dr. Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ FAO ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดย ศ.ดร.นฤมล ได้แสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของนายโดฮง โดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะช่วยนำพา FAO ประจำภูมิภาคฯ ไปสู่ความสำเร็จและส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมในเอเชียและแปซิฟิกศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 ฝ่าย FAO ได้แสดงความชื่นชมต่อความร่วมมืออันยาวนานและแน่นแฟ้นกับประเทศไทย อีกทั้งยกย่องความสำเร็จของการจัดงานสำคัญระดับโลก 3 รายการในประเทศไทย ได้แก่ 1) การประชุม International Soil and Water Forum (9 - 11 ธันวาคม 2567, กรุงเทพฯ) 2) การประชุม The Second Global Working Conference of FAO Representatives (10 - 13 ธันวาคม 2567, กรุงเทพฯ) และ 3) การเฉลิมฉลองวันดินโลก (5 ธันวาคม 2567, จังหวัดนครราชสีมา)โดยฝ่าย FAO ได้แสดงความชื่นชมการดำเนินงานที่หลากหลายมิติของประเทศไทยในความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว) รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการแบบใต้-ใต้ในภูมิภาคอาเซียน และการมีบทบาทนำทางเทคนิคอย่างแข็งแกร่งในนโยบาย 4 Betters ของ FAO อีกด้วยในโอกาสนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้ขอบคุณ FAO สำหรับความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าประเทศไทย มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำงานร่วมกับ FAO อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของ Mr. Alue Dohong FAO/RAP จะสามารถขับเคลื่อนพันธกิจขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ