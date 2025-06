“อิ๊งค์” แชร์สตอรี่ IG “ไม่มีใครแกล้งว่าตัวเองเศร้า มีแต่แกล้งว่าโอเค” ก่อนลบ

วันนี้ (19 มิ.ย.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในอินสตาแกรม @ingshin21 ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการแชร์สตอรี่เป็นข้อความสำนวนภาษาอังกฤษ ว่า “People don’t fake depression. They fake being okay. Remember that. Be kind.” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีใครแกล้งว่าตัวเองเศร้า มีแต่แกล้งว่าตัวเองโอเค จำไว้นะ ขอให้มีเมตตา” โดยใช้เพลง Another love ประกอบอย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา สตอรี่ดังกล่าวถูกลบไปแล้วมีรายงานว่า ในวันนี้ น.ส.แพทองธาร ได้ยกเลิกการประชุมทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี ที่บ้านพิษณุโลก และจะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล คาดว่า จะเรียกหน่วยงานความมั่นคงและผู้บัญชาการเหล่าทัพหารือกรณีคลิปเสียงการสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร กับ นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา