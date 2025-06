"อิ๊งค์" เข้าบ้านพิษณุโลกถกด่วนหน่วยมั่นคง 5 ปมชายแดนกัมพูชา หลังไม่ได้รับความร่วมมือ

วันนี้ (16 มิ.ย. 68) เวลา 09.30 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าบ้านพิษณุโลก เพื่อประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ถึงกรณีผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 หรือ The Sixth Meeting of The Cambodian-Thai Joint Commission on Demarcation for Land Boundary (JBC) และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม /นายประเสริฐ จันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ /พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม /ผู้บัญชาการเหล่าทัพ / พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด /นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีการหารือ ถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วม JBC ไทย-กัมพูชา และนำมาสู่การแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ผิดหวังต่อท่าทีของกัมพูชา ที่ไม่ยอมรับความร่วมมือจากไทยในการแก้ไขปัญหาและลดความตึงเครียดระหว่างกัน สะท้อนว่ากัมพูชาขาดความตั้งใจในการหารือทวิภาคี รวมถึงประเด็นที่กัมพูชาอ้างว่ามีการหารือในประเด็นแผนที่ 1:200,000 โดยทางการไทยยืนยันว่า การประชุมมิได้มีการหารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนำพื้นที่ 4 จุดเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกและมิได้มีการหารือประเด็นแผนที่ ตามที่กัมพูชาอ้างแต่อย่างใดการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือในประเด็นเทคนิคในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามแผนแม่บทฯซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ใน เวลา 14.00 น. สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกรณี สมเด็จฯฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศยุติการซื้อสัญญาณโทรคมนาคมและกระแสไฟฟ้าจากไทย เพื่อประเมินสถานการณ์ และแนวทางการดำเนินการ โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ 5 ข้อ ดังนี้1.ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาณโทรคมนาคมและกระแสไฟฟ้าไปยังกัมพูชา2.การดำเนินการภายหลังที่รัฐบาลกัมพูชามีมาตรการยุติการซื้อสัญญาณโทรคมนาคมและกระแสไฟฟ้าจากไทย3.ผลกระทบจากมาตรการของฝ่ายกัมพูชา4.ข้อกฎหมายและอุปสรรคการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง5.ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป