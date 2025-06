รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยปชช.อีกขั้น ผ่าน “บริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ” ฟีเจอร์ใหม่บน LINE

วันนี้ (15มิ.ย.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ทิศทางของการทำธุรกิจ และการทำธุรกรรมทางการเงินล้วนแต่จำเป็นต้องใช้งานผ่านบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเล็งเห็นช่องว่าง ในการคิดค้นกลยุทธ์วิธีใหม่กลโกงใหม่ ๆ ในการคุกคาม หลอกลวงเหยื่อให้ทำบัญชีธุรกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ รัฐบาล โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง บูรณาการความร่วมมือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เปิดตัว “บริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ” ฟีเจอร์ใหม่บน LINE Official “BAAC Family” เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของธนาคาร โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการและติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลของธนาคารเป็นจำนวนถึงมากกว่า 14 ล้านรายนายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับความเสียหายจากการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญความเสียหายมากถึงปีละ 30,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกหลอกผ่านวิธีการส่ง เอสเอ็มเอส หรือ LINE ที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐ เช่น เงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และไม่เพียงแค่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อ แต่ในปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพยังได้หาวิธีการในการหลอกลวงเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่“ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลจะมุ่งเน้น และเดินดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน กลโกงและวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ซึ่งผลของการจับกุมและอายัดเส้นทางทางการเงินในคดีอาชญากรรมออนไลน์ ถือเป็นหนึ่งในผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการทำงานอย่างจริงจังของรัฐบาล ซึ่งสำหรับ LINE Official “BAAC Family” ที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการสร้างความร่วมมือพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ถือเป็นหนึ่งในการยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องมือในการเช็ก – แจ้ง – เตือนภัยมิจฉาชีพได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ บัญชีม้าหรือบัญชีปลอม ต้องสงสัย เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและอันตราย รวมไปถึงการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียลไทม์ แบบ “All in one place” ครบจบในแชตเดียว” นายอนุกูล ระบุ