สมุนไพรแห่งปี! ไพล-กระชายดำ–กระท่อม “สมศักดิ์” เผย คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เคาะแผนทำเงิน

“สมศักดิ์” เผย คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เคาะแผนขับเคลื่อนสมุนไพร Herb of the year 3 รายการ ไพล-กระชายดำ–กระท่อม ตั้งเป้าส่องออกเป็นผลิตภัณฑ์ทำเงิน เดินหน้าบูรณาการสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจปี 70 หนุนส่งเสริมสมุนไพรในตลาดต่างประเทศ ชู “Think Wellness Think Thai Herb”วันนี้ (9 มิ.ย. 2568) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 ว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตนปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้แทน โดยรัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว จึงปรับให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ในกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจสุขภาพ และเร่งรัดเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของประเทศปีนี้ โดยเพิ่มงบประมาณสนับสนุนเฉพาะส่วนของยาสมุนไพร ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท และปีหน้าจะเพิ่มงบประมาณให้เป็น 2,000 ล้านบาท เมื่อขยับที่ปลายน้ำคือ ตลาด ย่อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้ง กลางน้ำ และต้นน้ำ ตามมานายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนสมุนไพร Herb of the year ปี 2568 – 2570 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไพล กระชายดำ และกระท่อม และมอบหมายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการในระยะ 1 ปี อีกทั้งได้มอบหมายคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กำกับติดตาม และบูรณาการการขับเคลื่อน Herbal Champions ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ในการประชุมครั้งต่อไป ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอให้มีแผนงานบูรณาการนำสมุนไพรสู่การสร้างเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2570 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กำหนดแผนงานบูรณาการนำสมุนไพรสู่การ สร้างเศรษฐกิจ เสนอประธานกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติลงนามถึงสำนักงบประมาณ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง และจัดทำร่าง กรอบแผนบูรณาการฯนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ ได้นำเสนอแผนการส่งเสริมสมุนไพรในตลาดต่างประเทศ ปี 2568 – 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ เช่น อบรมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การพัฒนาสินค้า ต้นแบบ (Prototype) การทดสอบตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และให้ทุกหน่วยงานใช้ Key Message Think Wellness Think Thai Herb ในการประชาสัมพันธ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแผนดังกล่าวและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการต่อไป“ปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก จะมีการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (Thailand Herbal Expo 2025) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2568 ณ อาคาร 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย พร้อมผลักดัน Soft Power Thai ไปสู่เวทีโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่”นายสมศักดิ์ กล่าวนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า แผนการขับเคลื่อนสมุนไพร Herb of the year “ไพล” ในระยะ 1 ปี ตั้งเป้าหมายเพิ่มการใช้ไพล เป็น 1,543 ล้านบาทต่อปี ดังนี้ 1. การสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นไพลในระบบบริการสุขภาพ คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการใช้ไพลเพิ่มขึ้น 343 ล้านบาทต่อปี มีโอกาสทางการตลาด 3,433 ล้านบาทต่อปี 2. การสงเสริมการใช้ไพลควบคูกับการขับเคลื่อนสปา wellness และกีฬา คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า การใช้ไพลเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาทต่อปี มีโอกาสทางการตลาด 24,000 ล้านบาทต่อปีส่วนการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน กระชายดำในระยะ 1 ปี ตั้งเป้าหมายเพิ่มการใช้กระชายดำ เป็น 629 ล้านบาทต่อปี ดังนี้ 1. การเคลมสรรพคุณกระชายดำ เรื่องลดไขมันในช่องท้อง (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภท ค.) คาดการณ์ว่าจะมี มูลค่าการใช้กระชายดำเพิ่มขึ้น 305 ล้านบาทต่อปี มีโอกาสทางการตลาด 6,104 ล้านบาทต่อปี 2. การเคลมสรรพคุณหรือส่งเสริมภาพลักษณ์กระชายดำในด้านของ sport nutrition คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า การใช้กระชายดำเพิ่มขึ้น 250 ล้านบาทต่อปี มีโอกาสทางการตลาด 25,154 ล้านบาทต่อปี 3.การเคลมสรรพคุณกระชายดำหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านความงาม คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการใช้ กระชายดำเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาทต่อปี มีโอกาสทางการตลาด 745 ล้านบาทต่อปีขณะที่ การกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน “กระท่อม”ดังนี้ 1.ส่งออกไปต่างประเทศ มูลค่าส่งออกคาดการณ์ปีที่ 1 วงเงิน 1,191 ล้านบาท คาดการณ์ปีที่ 2 วงเงิน 1,400 ล้านบาท 2.ใช้กระท่อมทางการแพทย์ คาดการณ์ 900 ล้านบาท โดยพบว่าปี 2566 มูลค่ายาแก้ปวดในประเทศไทย 17,911.73 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม แนวทางการขับเคลื่อนสมุนไพรทั้ง 3 รายการนั้น ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ที่ปลอดโรค ส่งเสริมเกษตรกรปลูกให้มีคุณภาพตรงกับ GAP เพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการที่จะส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ สร้างการรับรู้เรื่องสรรพคุณ ประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด ส่งเสริมงานวิจัยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์