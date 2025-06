โฆษก บก.ทท.ซัดผู้นำกัมพูชาทะเลาะไทย หวังปลุกชาตินิยมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แนะชาวเขมรตาสว่างเห็นความจริง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.เวลา 09.08 น.พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Nut Vithai Laithomya ว่า “มีคนถามผมหลายท่านว่า ในฐานะโฆษกกองทัพไทย ผมมองว่าอะไรคือเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้นำกัมพูชา และในฐานะโฆษกของกองทัพอยากจะสื่อสารอะไรกับประชาชน…ผมขอเริ่มจาก End State ก่อนครับ ส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่ผู้นำกัมพูชาต้องการมี 3 ประการ คือ1. การได้รับความเชื่อมั่นและกระแสชาตินิยมจากประชาชนชาวกัมพูชา ว่าเขายังเป็นผู้นำที่แท้จริงของกัมพูชา ในช่วงที่เป็นกระแสขาลง2. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เหนือเขตแดนที่ชัดเจนโดยยึดเอาแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ซึ่งแนบท้ายมากับสนธิสัญญาสยาม - ฝรั่งเศส ค.ศ.1907 ซึ่งเป็นแผนที่ที่หยาบมาก ไม่สามารถแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนได้ และไม่ได้ยึดแนวเขตแดนตามสันปันน้ำตามใจความหลักของสนธิสัญญาฉบับนี้ ซึ่งใช้แนวสันปันน้ำซึ่งจะมีแค่แนวเดียวเท่านั้นและพิสูจน์ได้ชัดเจน เป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง 2 ประเทศ3. หากศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาได้กรรมสิทธิ์ครอบครองวิหารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาควาย ตลอดจนพื้นที่มอมเบย(สามเหลี่ยมมรกต) ก็จะสามารถสร้างกระแสนิยมให้กับกลุ่มผู้นำประเทศสำหรับคำถามที่ว่าผมอยากสื่อสารอะไรกับประชาชน ผมขอแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่มครับ1. ประชาคมโลก ผมอยากสื่อสารว่า กองทัพไทย ยึดมั่นตามสนธิสัญญาและกฏหมายระหว่างประเทศตามหลักสากล และเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาระหว่างประเทศที่ได้ผลดีที่สุด คือกลไกของทวิภาคี ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 ประเทศยึดถือ MOU43 ซึ่งทำให้อยู่ร่วมกันโดยสันติมาโดยตลอด2. สังคมไทย อยากให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการทางทหารว่ากองทัพมีความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยถ้าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเราชนะแน่ We are one, we win!3. สังคมกัมพูชา อยากให้คนกัมพูชาเห็นความจริงข้อหนึ่งว่า สิ่งที่ผู้นำของกัมพูชากำลังทำอยู่นั้น เป็นการทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องของตนเท่านั้น ประชาชนไม่ได้อะไรจากการสร้างประเด็นพิพาท4.สุดท้ายคือ “กำลังพล” ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน อยากให้ทหารทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาได้ทำหน้าที่การเป็นทหารของชาติอย่างแท้จริงแล้ว และไม่อยากให้รู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเขาเสมอครับ