“พันศักดิ์” เชิญชวน “ฮุนเซน” เพื่อนเก่า แข่งกันสร้างสวนมิตรภาพดีกว่าขัดแย้งพื้นที่เล็กๆ ที่ไร้ประโยชน์

วันนี้(7 มิ.ย.) นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยรู้จักสนิทสนมกับนายฮุนเซน ประธานรัฐสภากัมพูชา ตั้งแต่สมัยที่นายพันศักดิ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าและมีบทบาทสำคัญในการยุติการสู้รบระหว่างกองกำลังเขมร 3 ฝ่ายกับรัฐบาลนายฮุนเซน ได้โพสต์ข้อเฟซบุ๊ก Pansak Vinyaratn เป็นภาษาอังกฤษ ว่า “To Samdec Hun Sen of Cambodia, Instead of a dispute on useless little piece of land, we should compete to create beautiful gardens of friendship for our children…a sample from Hokkaido…”แปลเป็นไทยได้ว่า “ถึง สมเด็จฮุนเซน แห่งกัมพูชา, แทนที่เราจะมาขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่เล็กๆ ที่ไม่มีประโยชน์ เรามาแข่งกันสร้างสวนแห่งมิตรภาพที่สวยงามสำหรับเด็กๆ ของเรา เหมือนตัวอย่างที่ฮอกไกโด…”โดยนายพันศักดิ์ได้โพสต์ภาพสวนดอกไม้ประกอบข้อความด้วย