นายกฯโพสต์ยินดี "อี แจ-มย็อง" ชนะเลือกตั้งเป็นปธน.เกาหลีใต้ เชื่อสานสัมพันธ์จะก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันนี้ (5มิ.ย.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มีเนื้อหาดังนี้Congratulations to President Lee Jae-myung on your election victory. I look forward to working with you to strengthen Thailand's long-standing friendship and advance our Strategic Partnership with the Republic of Korea. 🇹🇭🇰🇷ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีอี แจ-มย็อง ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่าน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่มีมายาวนาน และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นภายใต้การนำของท่านค่ะ 🇹🇭🇰🇷