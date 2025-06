“รมต.ท็อป” นำทีม พม.ติดเข็มกลัดไพรด์ให้นายกฯ-ครม.รณรงค์เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ

วันนี้ (4 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย ติดเข็มกลัดไพรด์ (Pride) ให้กับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) เป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม ภายใต้แนวคิดหลัก Pride for All : ทุกเพศ ทุกคนเท่าเทียมกัน เนื่องด้วยเดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ในการร่วมสดุดีและระลึกถึงเหตุการณ์การจลาจลสโตนวอลล์ สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ โอกาสและเสรีภาพการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ตามหลักการสิทธิมนุษยชน และต่อมาได้ขยายประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคมไปสู่การส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง รวมทั้งสร้างการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกเพศกระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ด้วยการดำเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกัน และพิทักษ์สิทธิอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 , การจัดทำกฎหมายเพื่อการรับรองเพศ , การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ, การผลักดันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, การส่งเสริมให้องค์กรหน่วยงานมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และกลไกต่างๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ, การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality Center) และการสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคีเครือข่าย โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม Pride Month ในจังหวัดต่างๆสำหรับกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายน (Pride Month) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันของสังคมไทยในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดอย่างจริงจัง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมสำหรับการรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เพราะเราต้องการให้ทุกเพศ ทุกคนเท่าเทียมกัน หรือ Pride for All ซึ่งได้รับการยอมรับและภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง รวมทั้งการยอมรับและเคารพในความแตกต่างหลากหลายของสังคม