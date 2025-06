ขอกันเพลิน! ชงเกิน 5.3 แสนล. จ่อเคาะสัปดาห์นี้ แบ่งเค้ก "งบกลาง" กระตุ้นศก. 1.57 แสนล. "มท.-ลงทุนน้ำ" 2 แสนล.

วันนี้ (2 มิ.ย.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อโครงการของบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ วงเงิน 157,000 ล้านบาท ที่แปลงจากงบประมาณ โครวการแจ เงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทหลังหน่วยงานราชการ ในฐานะหน่วยงานรับงบประมาณ ได้เสนอโครงการ ต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงฯ เพื่อลงนามเห็นชอบในเบื้องต้นล่าสุด ขั้นตอนต่อจากนี้หลังจากสำนักงบประมาณได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบันทึกลงระบบ New e-Budgeting ตามแนวทาง ที่สํานักงบประมาณกําหนดแล้ว"สำนักงบฯ จะใช้เวลากลั่นกรองร่วมกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ จากนั้นจึงสรุปรายละเอียดเสนอเข้าไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 10 มิ.ย. ต่อไป"ทั้งนี้ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่าง 26 - 28 พ.ค. โดยเฉพาะใน 4 หน่วยงาน ได้สรุป โครงการของบประมาณ ผ่านระบบ New e-Budgeting ที่สำนักงบประมาณ จัดทำขึ้น รวมวงเงินกว่า 530,000 ล้านบาท"กระทรวงมหาดไทย" ของบประมาณ รวมจํานวนทั้งสิ้น 21,259 โครงการ งบประมาณ 79,960,372,305 บาทรมว.มหาดไทย เห็นชอบโครงการของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จํานวน 657 โครงการ งบประมาณ 16,884,843,808 บาทเฉพะจังหวัด ตั้งไว้ 5,223 โครงการ ขอวงเงิน 25,647,395,897 บาท แยกเป็นภาคเหนือ (17 จังหวัด) 1,118 โครงการ 6,355,504,767 บาท ภาคตะวันออกเหนือ (20 จังหวัด) 2,859 โครงการ 9,722,093,234 บาทภาคกลาง (17 จังหวัด) 478 โครงการ 4,272,107,222 บาท ภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 319 โครงการ 2,107,364,038 บาท และภาคใต้ (14 จังหวัด) 385 โครงการ 3,190,326,600 บาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,381 โครงการ 37,428,132,600 บาท แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอมาเพียง 71 แห่ง ใน 513 โครงการ 6,212,349,200 บาท เทศบาลนคร ขอมา 17 แห่ง 38 โครงการ 614,108,200 บาทเทศบาลเมือง ขอมาเพียง 119 แห่ง 377 โครงการ 2,200,805,300 บาท เทศบาลตำบล ขอมาเพียง 94 แห่ง 313 โครงการ 1,521,155,400 บาท เทศบาลตำบล (ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 1 โครงการ 9,669,000 บาทองค์การบริหารส่วนตําบล ขอมาเพียง 1,574 แห่ง 3,584 โครงการ 24,132,445,500 บาท และ เฉพาะโครงการ "ตู้น้ำดื่มสะอาด" 1 ใน 10 นโยบายของ มท.1 จำนวน 10,555 โครงการ 2,737,600,000 บาท"งบประมาณด้านน้ำ" โครงการ ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน แผนที่ดำเนินงานเสร็จภายใน 1 ปีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานหน่วยงานได้เสนอโครงการผ่าน ครม. จำนวน 20,838 รายการ วงเงินรวม 109,657.15 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ด้านสำคัญแผนงานที่ 1 การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 11,796 รายการ ใช้งบประมา ณ 58,456.30 ล้านบาทแผนงานที่ 2 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม และพัฒนาระบบกระจายน้ำ จำนวน 3,419 รายการ งบประมาณ 25,773.18 ล้านบาทแผนงานที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 4,787 รายการ ด้วยงบประมาณ 17,661.33 ล้านบาทแผนงานที่ 4 การพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำและการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง วงเงิน 6,528.39 ล้านบาท ครอบคลุม 767 โครงการแผนงานที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 1,237.95 ล้านบาท จำนวน 69 รายการ"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" ขอรับงบประมาณ สนับสนุนงบกระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน 3,180 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซัน แยกเป็น1. ขอรับงบประมาณ วงเงิน 1,700 ล้านบาท" เริ่มโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านเมืองหลัก ที่รัฐจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ 40% ประชาชนจ่ายเอง 60% ผ่าน เมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยว รัฐสมทบให้ที่ 50% ประชาชนจ่ายเอง 50%แบ่งเป็นการใช้เที่ยวเมืองหลัก 3 คืน และเมืองรอง 3 คืน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ และจำกัดการใช้สิทธิต่อคนอยู่ที่ 6 ห้องต่อคืนต่อสิทธิ2. ขอรับงบประมาณ วงเงิน 800 ล้านบาท สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน OTA (Online Travel Agency) ทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ รวม 21 รายเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บค่า GP (Gross Profit) หรือค่าส่วนแบ่งที่ธุรกิจโรงแรมไทยต้องจ่ายให้กับ OTA3. ขอรับงบประมาณ วงเงิน 500 ล้านบาท สนับสนุนการเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) มาไทย รวมถึง ค่าประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบ"กรมการท่องเที่ยว" ขอรับงบประมาณ วงเงิน 400 ล้านบาท ตามโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคสถานที่ท่องเที่ยว ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ และสำหรับการปรับปรุงห้องน้ำในเฟส 2 หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณเฟสแรก 29 ล้านบาทรวมถึงการปรับปรุงป้าย Welcome ตามจังหวัดต่างๆ ที่ชำรุดหรือยังไม่มีขณะที่ "กระทรวงคมนาคม" ขอรับงบประมาณ วงเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท กว่า 200 โครงการ เน้นเฉพาะ โครงการขยายถนนและบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)เช่น โครงการขยายถนนและโครงการใหม่ หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกตัดงบประมาณปี 2568 และงบประมาณปี 2569รวมถึง ค่าชดเชยรายได้ให้กับเอกชนผู้รับสัมปทาน ค่าจัดกรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดินในโครงการ ฯลฯสำหรับ ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่เสนอเข้ามาเบื้องต้น จะพิจารณาตัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เวลาในการดำเนินโครงการมาก และไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จภายในปีงบประมาณ 2568ซึ่งตาม มติครม. 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ต้องลงนามในสัญญาเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ย. 2568 และต้องสร้างเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2569มติ ครม. แต่งตั้ง รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและมาตรการต่างๆ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ โดยมีการมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในเดือนพ.ค. 2568และให้คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติภายในเดือน มิ.ย. 2568.