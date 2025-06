"อิ๊งค์" ร่วมขบวน Bangkok Pride Festival 2025 ชูกม.สมรสเท่าเทียมชัยชนะทุกคน หนุนไทยหมุดหมาย “ชาวสีรุ้ง”

วันนี้ (1 มิถุนายน 2568) เวลา 14.30 น. ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมขบวน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025” (Bangkok Pride Festival 2025) ภายใต้ธีม “Born This Way” เฉลิมฉลองความเท่าเทียมและการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานบางกอกไพรด์ พร้อมผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายพันธมิตรสีรุ้ง สื่อมวลชน ตลอดจนเหล่าศิลปินดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกว่า 300,000 คน เข้าร่วมขบวน Bangkok Pride Festival 2025 ครั้งนี้ด้วยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมขบวน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025” โดยได้กล่าวทักทายชาว LGBTQIAN+ อย่างเป็นกันเองว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพของความเสมอภาคเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีโอกาสได้เลือก ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ตลอดทั้งเดือน และวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทุกคนมารวมตัวกันสำหรับภายในงาน มีขบวนพาเหรด 7 ขบวน รวมทั้งเวทีเสวนา Bangkok Pride Forum 2025 งานฟอรั่ม LGBTQIAN ซึ่งเปิดพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หัวข้อเด็ดเกี่ยวกับสุขภาวะ LGBTQIAN+ เศรษฐกิจสีรุ้ง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การศึกษา และวัฒนธรรม จากภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน บนเวทีใหญ่ใจกลางสยามพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี มอบ “ธงไพรด์ประจำจังหวัด” สัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ให้กับเครือข่าย Pride City Network ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อปักหมุดไพรด์เฟสติวัลทั่วประเทศ“รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเดินในขบวน Bangkok Pride Parade ปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ซึ่งแต่ละปีก็มีสีสันแตกต่างไป ทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อยืนยันเสียงเดียวกันว่า ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง – Born This Way ทุกคนสมควรได้รับการยอมรับในสิทธิ เสรีภาพ และตัวตนอย่างเท่าเทียมกัน" นายกรัฐมนตรี ระบุนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า ปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเริ่มบังคับใช้ ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กฎหมายยอมรับความรักทุกรูปแบบและเห็นคุณค่าของทุกครอบครัว สมรสเท่าเทียมเป็นประตูบานแรก สู่การสร้างความเท่าเทียมในมิติอื่นๆ รัฐบาลเดินหน้าตั้งเป้าหมายผลักดันร่างกฎหมายอื่นๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นใคร จะมาจากไหน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทุกเพศในสังคมไทย และที่สำคัญต้องเป็นคนดีเป็นคนไทยที่มีกฎหมายคุัมครองจากนั้น นายกฯ ได้เข้าร่วมขบวน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025” ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ขบวน 7 สี 7 คอนเซปต์ ภายใต้ นิยามของการเป็นตัวเอง ได้แก่1. Born Again - เฉลิมฉลองการเกิดใหม่ของตัวตน2. Born to Be Loved (สีแดง) - แสดงพลังความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียม3. Born to Be Me (สีม่วง) - สะท้อนพลังการรักและเป็นตัวของตัวเอง4. Born to Be Part of One (สีเขียว) - เชื่อมโยงตัวตนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม5. Born to Create & Inspire (สีเหลือง) - ยกย่องพลังศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+6. Born to Heal Generations (สีฟ้า) - เน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม7. Born to Be Together (สีชมพู) - สะท้อนความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เท่าเทียม โดยการเดินขบวนโบกธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 เมตร จากถนนพระราม 1 ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัยยาวม ไปจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรสำหรับบรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน รอยยิ้มแห่งความสุขของทุกคนและรอยยิ้มแห่งความประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งนี้นางสาวแพทองธาร ยังได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีเนื้อหาดังนี้เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง — Born This Way ต้องได้รับการยอมรับในสิทธิ เสรีภาพ และตัวตน อย่างเท่าเทียมกัน#สมรสเท่าเทียม เป็นประตูบานแรกสู่การสร้างความเท่าเทียมในมิติอื่นๆ และเรายังมุ่งมั่นผลักดันร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ขจัดอคติ ทำให้ทุกตารางนิ้วของไทย เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายและเท่าเทียม#BangkokPrideParade2025 #สมรสเท่าเทียม #pridemonth2025