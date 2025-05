“อิ๊งค์“ เปิดงาน “สวัสดี-หนีห่าว” ฉลอง 50 ปี สัมพันธ์จีน การันตีความปลอดภัยนทท. ข่าวดีเตรียมรับมอบแพนด้ายักษ์

วันนี้ (29พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่รร.เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-จีน “สวัสดี หนีห่าว” (SawasdeeNihao)ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีนายหาร จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม .พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์เพ็ชร ผบ.ตร. รวมถึงตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าร่วม โดยงานดังกล่าวมี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน, กิจกรรมเวทีเสวนา (Tourism Forum) ระดับ G2G, กิจกรรม Welcome Reception งานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากประเทศจีน, กิจกรรมสำรวจเส้นทางและทดสอบสินค้าท่องเที่ยว และ Sawasdee Nihao: A Celebration of Thai-China Relations; Celebrities Marketing ปรับภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลสูงในตลาดจีนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเชิงบวกนอกจากนี้ยังเตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในประเทศจีน ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวและแชร์ประสบการณ์ผ่าน Social Media เพื่อสร้าง User Generated Content ในช่วงเดือนพ.ค. –ก.ค.นี้ พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรม Nihao Month ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันชาติจีนในช่วง Golden Week เดือนต.ค.นี้เมื่อนายกฯมาถึง ได้เดินชมบูธกิจกรรม การสาธิตชกมวยไทย ชมผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าไทย ที่เป็นที่นิยมของชาวจีนนิยมซื้อเป็นของฝาก โดยหยิบแป้งตรางู ขึ้นมาโชว์สื่อ พร้อมกล่าวอย่างตื่นเต้นว่า “อันนี้ชอบใช้โดยเฉพาะตอนหาเสียงจะใช้ตลอด เพราะให้ความสดชื่น และมีแบบสเปรย์ด้วย“ และโชว์ไอศครีม 3 มิติ พร้อมระบุว่า อร่อย เคยทานโดยน.ส.แพทองธาร กล่าวเปิดงาน เป็นภาษาจีนว่า สวัสดี “หนีห่าว หว่ออ้ายหนี่“ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงาน และกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานนี้ ปีนี้เป็นปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 50 ปี และก่อนหน้านี้มีโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งผู้นำทุกระดับของจีนให้การต้อนรับคณะของประเทศไทยอย่างดี เป็นการให้เกียรติประเทศไทย ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันมายาวนาน การไปคุยกับจีนเพื่อให้รู้ว่า 50 ปีที่ผ่านมาเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาด้วยดีตลอดและวางแผนว่าอีก 50 ปีข้างหน้าจะช่วยเหลือกันอย่างไร จะปฏิบัติต่อกันและจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปอีกยาวนานอย่างไร ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นสะพานเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของไทย-จีน ดีมาตลอด วัฒนธรรมของเราคล้ายกัน คนหน้าตาคล้ายกันก่อนที่ตนจะเป็นนายกฯเดินทางไปเมืองจีนก็มีคนพูดภาษาจีนด้วยตลอดและบ้านเรามีคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจีนค่อนข้างมาก จึงมีความผูกพันกันอย่างแน่นอนน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเรามีเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้โลกเล็ก ลงท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ตั๋วเดินทางราคาถูก ท่องเที่ยวในเวลาที่สั้นในประเทศได้หลายแห่ง นอกจากการท่องเที่ยวธรรมชาติ ยังต้องพึ่งการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะช่วงไฮซีซั่น แต่รัฐบาลจะสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นรัฐในภาพกว้างมากขึ้นคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง แต่ช่วงเวลาหนึ่งและเราอาจถูกปล่อยข่าวเรื่องความปลอดภัย ในฐานะนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันว่าได้ทำงานกับตำรวจยืนยันว่าคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยทุกคนจะได้รับการอำนวยความสะดวกเมื่อมาถึงสนามบินการเดินทางท่องเที่ยวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากและได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ผ่านรัฐมนตรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและสนุกสนานกับวันหยุดโดยมีตำรวจคอยดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะมาจากชาติไหนเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ“ขอให้ความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทุกคนว่ามาที่ประเทศไทยหากเจอเรื่องที่ไม่แฮปปี้ทุกหน่วยงานภาครัฐยินดีสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทุกคน และเน้นย้ำว่าเมื่อมาเที่ยวต้องได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปรัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการต่อการท่องเที่ยวตนได้พบกับผู้ประกอบการทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลสนับสนุน ขอสื่อสารว่าประเทศไทยน่าเที่ยวมีความปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและในช่วงปลายปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปีประเทศไทยจะได้รับมอบแพนด้ายักษ์มาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนจะสื่อสารผ่านกระทรวงท่องเที่ยวฯต่อไป และขอให้ความสัมพันธ์ 50 ปีข้างหน้าเป็นไปด้วยดีมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันต่อไปอีกนานขณะที่ต่อมานางสาวแพทองธาร ได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงเรื่องดังกล่าวว่าสวัสดี หนีห่าว 🇹🇭🇨🇳🤝เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-จีนร่วมเปิดงาน “สวัสดี หนีห่าว” #SAWASDEENIHAO งานที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-จีน มิตรภาพที่ลึกซึ้ง ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ#การท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงไทยและจีนเข้าหากันอย่างลึกซึ้ง เพราะการเดินทางที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อมาท่องเที่ยว แต่คือการเดินทางของมิตรภาพ และวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่กัน ด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นในรอบปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง 6.7 ล้านคน ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ของประเทศไทย นับเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะในปีนี้ที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็น “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year” ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน อำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงการวางแผนผลักดันการท่องเที่ยวแบบ Man-Made Destination ประเภทใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมาตรการอื่นๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพียงทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่จะเป็นคำมั่นสัญญาจากดิฉันที่ส่งถึงนักท่องเที่ยว และประชาชนชาวจีน จุดเริ่มต้นของการสร้าง “เส้นทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน” อย่างยั่งยืน ทุกย่างก้าวของนักท่องเที่ยวในไทย ทั้งของคนจีนและชาติอื่นๆ จะเต็มไปด้วยความสุข ความสบาย และความปลอดภัย เป็น “Destressed Tourist Destination” ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะกิจกรรมไหน จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนเติบโตงดงาม ให้เป็นภาพสะท้อนถึงการวางเสาเข็มแบบหยั่งรากลึกใน 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างสะพานเชื่อมกันของทั้ง 2 ประเทศ ให้เดินทางไปสู่อนาคตร่วมกันต่อไปในฐานะ “ครอบครัวเดียวกัน” อย่างมั่นคงค่ะ