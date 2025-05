หัวหน้าพรรคไทยชนะ เยือนเมืองเฉิงตู ศึกษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เตรียมดัน“โซล่าเซลล์ครัวเรือน” ลดภาระค่าไฟของประชาชน

วันนี้(29 พ.ค.)นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมด้วย นายอัศจรรย์ เณรฐานันท์ ดร.เจริญ ศรีชานิล และคณะ เดินทางเยือนเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณชุย เผิง เซี๋ยง ผู้จัดการประสานคณะเดินทางเยือนเฉินตู คุณกัว ฮุย ประธานบริษัท Hanglv Group Co., Ltd ( ประเทศจีน ) คุณหวัง เหิง ประธานบริษัท Sichuan Hengjiazhong New Energy Co., Ltd. ( ประเทศจีน) เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในการเยือนครั้งนี้ นายจักรพงศ์ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการส่งเสริมนโยบาย “โซล่าเซลล์ครัวเรือน” อันเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นทางเลือกในการลดภาระค่าไฟฟ้ารายเดือนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางพลังงานในระดับครัวเรือน“การลงทุนในพลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศชาติ พี่น้องประชาชนคนไทยควรมีทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ ปลอดภัย และยั่งยืน” นายจักรพงศ์กล่าว พร้อมยืนยันจุดยืนภายใต้นโยบายที่ว่า “คนไทยต้องมาก่อน”การศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของพรรคไทยชนะในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยผ่านนโยบายพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม