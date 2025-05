ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม สระบุรี จับมือคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “Chula Dairy Conference and Expo 2025 ” 18-19 มิ.ย.นี้

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “Chula Dairy Conference and Expo 2025 by AIC Chula Saraburi ภายใต้แนวคิด Feeding the Future: Smart Solutions for a Sustainable Dairy Industry คำนึงถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคนมไทย จัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จ.สระบุรี บ้านนา แก่งคอย กม.7 จ.สระบุรีทั้งนี้ ศูนย์ AIC Chula Saraburi ดำเนินการจัด “โครงการนิทรรศการวิชาการและงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ (Chula Dairy Conference and Expo 2025 by AIC ChulaSaraburi)” ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2568 งานดังกล่าวมีส่วนงานประชุมวิชาการและนิทรรศการภายใต้แนวคิด Feeding the Future:Smart Solutions for a Sustainable Dairy Industry นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคนมไทย และกิจกรรมรณรงค์การดื่มนมโลก Word Milk Day “วันดื่มนมโลก” ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีสำหรับกิจกรรมในงานพบ กับการออกบูธ และเลือกซื้อสินค้า จากหน่วยงานและร้านค้าต่าง ๆ /ฟังการบรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในประเทศ /ชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และ กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมที่สนุกสนานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้โอกาสในการอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ สร้างเครือข่าย และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการโคนม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ที่ ที่ เพจ Facebook AIC Chula Saraburi Expo