เปิดแล้ว! SME Privilege Pavilion งาน THAIFEX ANUGA 2025 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สสว. เปิด SME Privilege Pavilion นำทัพ 20 ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมงาน THAIFEX ANUGA 2025 – BEYOND FOOD EXPREIENCE เปิดตลาดจับคู่ผู้ค้าต่างประเทศ 27-31 พ.ค. 2568 นี้นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผย ในฐานะเป็นประธานเปิด SME Privilege Pavilion ภายในงาน THAIFEX ANUGA 2025 – BEYOND FOOD EXPREIENCE ว่า ในปีนี้กิจกรรมภายใต้โครงการ SME Privilege มีหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 3 มิติ คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน โดยการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน THAIFEX ANUGA 2025 นับเป็นกิจกรรมสำคัญของการขยายช่องทางการตลาด เพราะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก ซึ่ง สสว. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 20 ราย เข้าร่วมออกบูธ ใน SME Privilege Pavilion ภายใต้แนวคิด “Open up Opportunity สร้างโอกาสใหม่ ไร้ขีดจำกัด ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่สากล พร้อมเปิดตลาดในการจับคู่กับผู้ค้าต่างประเทศ”รักษาการ ผอ. สสว. กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการทั้ง 20 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกประกอบด้วย บริษัทพรีเมียมมิรุคุ จำกัด (นมอัดเม็ด) บริษัท อีพีซีไอ จำกัด (ผงซุปเปอร์ฟู้ดผสมแพลนท์เบส) บริษัท ดราก้อน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวซอย) บริษัท เจเอ เจเนอรัล จำกัด (ไอศครีมทำจากมะพร้าวอ่อน) บริษัท สยามกินรี จำกัด (ข้าวแต๋นอบซอสต้มยำ)บริษัท เอส.อาร์. โปรดักส์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ขนมโปรตีนผลิตจากเนื้ออกไก่กรอบ) บริษัท ลำทับฟาร์ม จำกัด (เฉาก๊วยน้ำผึ้งกรอบ) บริษัท ริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ปลาอินทรีย์เค็มรวน) บริษัท เคซีดี อินเตอร์เทรด จำกัด (รังนกชงดื่ม) บริษัท แดร็ก สไปซี่ ไทย ฟู้ด จำกัด (น้ำพริก พริกแกงปรุงสำเร็จรูป) บริษัท พีชปาล์มเอเซีย จำกัด (ผลิตภัณฑ์จากยอดปาล์ม หรือหัวใจปาล์ม)บริษัท ทองฟู จำกัด (เต้าหู้แผ่นอบกรอบ) บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด (Healthy Plant Based Food กุ้ยช่ายข้าวหอมโม่สด) บริษัท ธนัทภัทร สีมา กรุ๊ป จำกัด (ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร เช่น ซอสอบวุ้นเส้น, ซอสผัดอเนกประสงค์, ซอสผัดผักบุ้ง, ซอสข้าวผัด)บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อาหาร/เครื่องดื่มทางการแพทย์ ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีน้ำตาล (แลคโตส) และไม่มีโปรตีนจากแป้งสำลี (กลูเต็นท์)) บริษัท เป็ดคู่ (2002) จำกัด (ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการการเกษตรสมุนไพรและเครื่องเทศดิบ) บริษัท พี เอ็นพี ฟู้ด จำกัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไทยสำเร็จรูป) บริษัท ไทย เทสตี้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอเนกประสงค์แบรนด์ Gozcha เป็นน้ำจิ้มประเภท Vegan โดยใช้สมุนไพรและเครื่องเทศ)บริษัท กฤษฎร จำกัด (ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ เพื่อนำส่ง ร.พ. หรือ โรงแรม อาทิ ผลิตภัณฑ์พาสต้าออร์แกนิคทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ) และบริษัท เมฆออร์ต จำกัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินทรีย์ออแกนิกส์) โดยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพ“สสว. พยายามแสวงหาโอกาสต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน SME Privilege เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประไทย การนำผู้ประกอบการมาร่วมออกบูท SME Privilege Pavilion ในงาน THAIFEX ANUGA 2025 ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการไทยของเราจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ผลิตคุณภาพสูงที่เป็นผู้นำตัวจริงจากทั่วโลก เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่จะนาไปสู่ความสำเร็จในตลาดโลกต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถแวะเยี่ยมชม SME Privilege Pavilion ได้ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 นี้ บูธ 10-NN47 อิมแพ็ค ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีขณะเดียวกัน สสว. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะพยายามพัฒนาสิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ ในลักษณะของ Privilege ที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ Privilege ต่างๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สสว. ก็จะทำหน้าที่ “เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย” ตลอดไป” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าวในที่สุด