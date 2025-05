"อิ๊งค์" เผย บาห์เรนสนใจลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ กราบทูลเชิญเจ้าชายเสด็จเยือนไทยเป็นทางการ

วันนี้ (27พ.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงการเข้าเฝ้าฯนายกรัฐมนตรีบาห์เรน มีเนื้อหาดังนี้I had an audience with HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Bahrain’s Crown Prince and Prime Minister, on the sidelines of #ASEAN46 in Kuala Lumpur. We discussed regional and international issues and talked on bilateral cooperation on connectivity, which the Bahraini side expressed interest in Thailand’s Landbridge project. Moreover, I also extend an invitation to HRH to pay an official visit to Thailand to further deepen our cordial relationship.ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายซัลมาน บิน ฮะมัด อาล เคาะลีฟะฮ์ มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีบาห์เรน ในห้วงการประชุม #ASEAN46 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นภูมิภาคและสถานการณ์โลกที่ผันผวน ดิฉันได้เชิญฝ่ายบาห์เรนร่วมพัฒนาความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการขนส่ง ซึ่งฝ่ายบาห์เรนสนใจจะลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย รวมถึงได้กราบทูลเชิญเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้มยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ