นายกฯพร้อมผู้นำอาเซียนร่วมลงนามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ รับรองร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568) เวลา 17.15 น.ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาว แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม “ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2045: อนาคตร่วมกันของเรา” (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future) ณ ห้อง Conference Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียก่อนการลงนาม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวสุนทรพจน์ จากนั้นได้เชิญผู้นำอาเซียนบนเวที เพื่อร่วมลงนามนามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ๒๐๔๕: อนาคตร่วมกันของเรา (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future)โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๘ ลงนามเป็นลำดับแรก และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๙ ตามด้วยประเทศสมาชิกอื่น ๆ ตามลำดับชื่อประเทศภาษาอังกฤษ โดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเป็นลำดับที่ ๖ ต่อจากนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๘ มอบปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ๒๐๔๕: อนาคตร่วมกันของเรา ที่ลงนามแล้วให้แก่เลขาธิการอาเซียน และถ่ายภาพการจับมือแบบวิถีอาเซียน (ASEAN Way) ร่วมกันนายจิรายุ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2045 พร้อมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ซึ่งจะรวมเป็นชุดเอกสารเรียกว่า “ASEAN 2045: Our Shared Future” มีความครอบคลุมในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความเชื่อมโยงและด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบัน เพื่อให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง มีนวัตกรรม มีพลวัต และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง“การลงนามในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2045 จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาคในประเด็นที่ไทยต้องการเพิ่มพูนศักยภาพ เช่น การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง การพัฒนาแรงงาน การส่งเสริมการสาธารณสุขการเสริมสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว” นายจิรายุ กล่าว