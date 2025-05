รัฐบาลชูทีมวิจัยไทยเก่งพบสารใหม่ HeLP เซรั่มน้ำยางพารา เปลี่ยนเหลือทิ้งเป็นนวัตกรรมสร้างรายได้

วันนี้ (18พ.ค.) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การค้นพบ “HeLP” (Hevea Latex Polysaccharide) — สารชีวโมเลกุลใหม่จากเซรั่มน้ำยางพารา ถือเป็นความก้าวหน้าในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาคเอกชน และทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสารดังกล่าว มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลระดับเซลล์ และยังสามารถพัฒนากระบวนการสกัดในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Biorefinery) ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในอนาคตโดยอุตสาหกรรมนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ BCG Economy ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เซรั่มน้ำยางพาราซึ่งเป็นผลพลอยได้เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ทีมวิจัยระบุว่า สาร HeLP มีความสามารถในการต้านมะเร็งทั้งในระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง รวมถึงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกซึ่งช่วยลดแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วย ซึ่งการค้นพบนี้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าว มีสรรพคุณหรือประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเวชสำอางนายคารม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทีมวิจัยได้จดสิทธิบัตร HeLP ทั้งในไทยและต่างประเทศแล้ว และอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (novel food) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในกลางปีนี้ นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการสร้างโรงงาน Biorefinery เซรั่มน้ำยางพารามาตรฐาน GMP แห่งแรกของโลกในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้อีกด้วย“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการค้นพบสารชีวโมเลกุล HeLP จากเซรั่มน้ำยางพารา เป็นผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งยังช่วยลดมลพิษจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถ ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของภาคการผลิตไทยต่อไปในอนาคต” นายคารม กล่าว