รองโฆษกฯ เผยสื่อเวียดนามชื่นชมไทยเข้มงวดคุณภาพทุเรียน จนตลาดจีนให้การยอมรับ

วันนี้ (17 พ.ค.)นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าว VnExpress International ของเวียดนาม ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ทุเรียนจากประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากประเทศจีน จนสามารถส่งเข้าไปขายได้ ในขณะที่การส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปจีนยังต้องดิ้นรนอย่างมากว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ควบคุมคุณภาพการส่งออกทุเรียนอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยในเรื่องนี้มาโดยตลอด ทำให้ไทยสามารถส่งออกทุเรียนไปจีนได้ 287 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.7 พันล้านบาท ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานายอนุกูล กล่าวต่อว่า ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำนโยบาย “4 ไม่ (4 No)” ได้แก่ 1.ไม่อ่อน (no immature fruits) 2.ไม่หนอน (no pests) 3.ไม่สวมสิทธิ์ (no fakes) และ 4.ไม่ใช้สี – ไม่มีสารเคมีต้องห้าม (no dyes or substances) ซึ่งไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศจีนเกี่ยวกับสารต้องห้าม โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบสาร BY2 ได้ประสานงานกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)เพื่อรับรองก่อนส่งออก และช่วยเร่งกระบวนการตรวจในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง“เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของไทย และ ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปเยือนจีนเพื่อหาทางส่งเสริมการส่งออกทุเรียน จนได้รับการรับรองและสนับสนุนจากกรมศุลกากรจีน จนปัจจุบันจีนได้เปิดด่านส่งออกให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งของไทย โดยสำนักข่าวของเวียดนามยังรายงานด้วยว่า ไทยสามารถส่งทุเรียนได้ประมาณ 500 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 10,000 ตัน ต่อวัน โดยมีจำนวนน้อยมากที่จะถูกปฏิเสธ เพราะไทยควบคุมคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มงวด ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทางจีน ถึงขั้นกล้าเปิดช่องทางพิเศษให้ ซี่งสิ่งที่เกิดขึ้น ผมต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรฯ แทนชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วย“นายอนุกูล กล่าว