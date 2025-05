‘ผบ.ทบ.’ บิน ‘ฮาวาย’ ร่วมประชุม LANPAC 2025 เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ มุ่งเน้นบทบาทกำลังทางบกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมการประชุม LANPAC 2025 (The Land Forces Pacific Symposium) ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2568 ซึ่งจัดโดยสมาคมทหารบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army: AUSA) โดยมีผู้บัญชาการทหารบกจาก 13 ประเทศ และตัวแทน 34 ประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย/โอเชียเนีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม โดยการประชุมนี้มุ่งเน้นบทบาทของกำลังทางบกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดย ผบ.ทบ. ได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากพลเรือเอก ซามูเอล เจ ปาปาโร (ADM Samuel J. Paparo) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก (USINDOPACOM) และพลเอก โรนัลด์ คลาร์ก (GEN Ronald Clark) ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกทั้งนี้ ผบ.ทบ. ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการจาก General Dynamics Land Systems และ Aero Environment (AV) ซึ่งเป็นผู้นำด้านยานเกราะ Stryker และอากาศยานไร้คนขับ พร้อมหารือการเสริมขีดความสามารถกองทัพบกไทยนอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังได้พบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพบกมิตรประเทศ อาทิ พลเอก ยาสุโนริ โมริชิตะ (ญี่ปุ่น), พลโท ไซม่อน สจ๊วด (ออสเตรเลีย), พลโท รอย กาลิโด (ฟิลิปปินส์) และ พลเอก เมา โซ๊ะพัน (กัมพูชา) เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งกองทัพบกไทยได้เข้าร่วมการประชุม LANPAC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ยืนยันบทบาทสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางทหารในทุกมิติ