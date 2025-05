"อิ๊งค์" ถึงฮานอย เปิดความสัมพันธ์หน้าใหม่ไทย-เวียดนามที่ครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ (15 พ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายชัย วัชรงค์ ผู้แทนการค้าไทย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายเหวียน วัน หุ่ง (H.E. Mr. Nguyen Van Hung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ และนายเหวียน แหม่ง เกื่อง (H.E. Mr. Nguyen Manh Cuong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยนายฝั่ม เหวียต หุ่ง (H.E. Mr. Pham Viet Hung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย รอให้การต้อนรับนายจิรายุ กล่าวถึงภารกิจแรก ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam: ThaiCham) ณ. โรงแรมเมเลีย ฮานอย ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังพบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของเวียดนาม 2 บริษัทสำคัญ ได้แก่ บริษัท SOVICO Group (Vietjet Air) และบริษัท FPT Corporation เพื่อขยายการดำเนินงานและเพิ่มการลงทุนในไทยช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายเจิ่น แทงห์เหมิน (H.E. Mr. Tran Thanh Man) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงค่ำ วันเดียวกันนี้