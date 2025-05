พท.เชิญร่วมฟังวิสัยทัศน์พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาท "อิ๊งค์" หวังปรับช่วงเปลี่ยนผ่านคืนพรรคอันดับ 1

วันนี้ (11พ.ค.) พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดงานเปิดตัวโครงการใหม่ “Pheu Thai YPP (Young Professionals Program) - Fill the Gap, Make the Growth” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย โดยเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมรับฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์สำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนพรรคและประเทศโครงการนี้ถือกำเนิดจากวิสัยทัศน์ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เล็งเห็นว่าพรรคยังมีหลายด้านที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมองว่านี่คือ “ช่องว่าง” (Gap) ที่ต้องการการเติมเต็ม และย้ำว่าการอุดช่องว่างเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ แต่ต้องสร้าง “การเติบโต” (Growth) เพื่อให้พรรคกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศได้อีกครั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้ง PTP Academy ขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 1 ปี 3 เดือน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแบบ Goal-driven One Stop Service ที่สนับสนุนทั้งงานภายในพรรคและงานด้านรัฐสภาอย่างครบวงจรในปีนี้ PTP Academy เปิดตัวโครงการเรือธงอย่าง “Pheu Thai YPP” ซึ่งไม่ใช่แค่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป แต่เป็นพื้นที่บ่มเพาะความคิด แปลงแนวคิดเป็นการปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพ ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่จริง ลงมือทำจริง ภายใต้การแนะนำจากนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล, คุณสุทิน คลังแสง, คุณมนพร เจริญศรี และทีมงานมืออาชีพอีกมากมายพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะไม่เพียงเติมเต็มช่องว่าง แต่จะปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ สร้างการเติบโตของพรรคและการมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ และร่วมรับฟังวิสัยทัศน์จากนายกรัฐมนตรีและทีม PTP Academy ได้ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://linktr.ee/PTPAcademy