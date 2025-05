รองโฆษกฯ จ้อผลงาน 6 เดือน มท.จัดระเบียบสังคม-ปราบปรามยาเสพติด-สร้างอาชีพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลงานเด่นในรอบ 6 เดือนของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้รัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ใน 5 ด้านสำคัญ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ดังนี้1. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยฝ่ายปกครองใน 76 จังหวัดได้ดำเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจสถานที่ และหาข่าวรวมกว่า 747,505 ครั้ง นำไปสู่การจับกุมในคดียาเสพติด ค้ามนุษย์ อาวุธปืน การพนัน สถานบริการ และผู้มีอิทธิพล รวมกว่า 7,520 ครั้ง พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนบุคคลต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล และบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามดำเนินคดีตามกฎหมาย และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดแล้ว 5,107 คน และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารวม 28,980 คน มีของกลางเป็นยาบ้ากว่า 53 ล้านเม็ด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการป้องกัน และประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง 14,898 จุด กว่า 47,682 ครั้ง และมาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดแล้ว 7,599 คน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินใน 1,078 หมู่บ้าน อบรมเพิ่มความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 1,022 คน และขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่าย “ยุวสิงห์มหาดไทย” มุ่งเน้นการป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู3. การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิ งาน OTOP To The World, OTOP City 2024 Happy Market, OTOP ภูมิภาค, OTOP To The Town และโครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ Silk Festival 2024 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ปี 2568 และการจัดนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Colors of Buriram”4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก นำอัตลักษณ์ท้องถิ่น (Soft Power) มาเป็นกลไกสร้างรายได้ โดยมี 71 จังหวัด 677 อำเภอ รายงานผลการคัดเลือกอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้ว และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนมีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชน และการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที่ยว5. น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาท้องถิ่นใน 878 แห่งทั่วประเทศ และติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 20,000 จุด พร้อมทั้งดำเนินโครงการน้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ประชาสัมพันธ์แท่นน้ำประปาดื่มได้จำนวน 113 แห่ง และดำเนินโครงการน้ำดื่มสะอาด Mini Station ณ สถานีผลิตและจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงแผนติดตั้งตู้กดน้ำดื่มสะอาดในสำนักงานการประปาฯ ทั้ง 234 สาขา และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ“รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย มุ่งขับเคลื่อนการทำงานทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างงาน เพิ่มรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน รวมไปถึงการสร้างโอกาสและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายคารม กล่าว