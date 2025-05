เปิด 11 ความก้าวหน้า “แลนด์บริดจ์” ฉบับ กมธ.วิสามัญฯ คาดลงทุนสูงกว่า 1 ล้านล้าน เฉพาะประเด็นความมั่นคงปลอดภัย

วันนี้ (7 พ.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงของ "โครงการแลนด์บริดจ์" หรือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่ง ระหว่างอ่าวไทยและอันดามันล่าสุด หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 6 พ.ค. 2568 มีมติรับทราบสรุปผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.วิสามัญ)พิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ สภาผู้แทนราษฎรตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมแจ้งให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไปกระทรวงคมนาคมได้เสนอสรุป 11 ประเด็น ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจาก 1.ประเด็นภาพรวมการดําเนินโครงการ 2.ประเด็นด้านการเปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่พบว่าที่น่าสนใจ ในข้อ 3.ประเด็นด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ3.1 โครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง มีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จําเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในรายละเอียดการประเมินความเหมาะสมทางด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความชัดเจน การศึกษา ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment : SEA) ในภาพรวม ที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือ รถไฟ และมอเตอร์เวย์ เพื่อให้ทราบผลกระทบที่แท้จริงรวมทั้งพิจารณาให้ครอบคลุม ตามอนุสัญญาแรมซาร์ และการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่ต้องกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการเตรียมพร้อม รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนตัดสินใจดําเนินการโดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการดําเนินการพัฒนา และสามารถลดข้อขัดแย้งและความเห็นต่างที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้แสดงความคิดเห็น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่3.2 การดําเนินโครงการควรกําหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดแนวทาง ในการดําเนินการให้ชัดเจนก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น ต้นทุนการดําเนินการ รูปแบบการบริหารจัดการ ในเชิงลึก แนวทางการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เช่น ต้นทุนการดําเนินการ รูปแบบการบริหารจัดการในเชิงลึก แนวทางการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ กลไกด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ ปริมาณตู้สินค้า ประเภท ถิ่นกําเนิด และจุดหมายปลายทางของสินค้าที่คาดว่าจะผ่านโครงการ เป็นต้นประกอบกับการนําเข้า และส่งออกสินค้าท่าเรือมีบทบาทหลัก (Leading role) ในการเป็นประตูการค้า (Gateway) และเส้นทางทางบก มีบทบาทสนับสนุน (Supporting role)ดังนั้น โครงการนี้จะมีความเหมาะสมมากขึ้น หากให้ความสําคัญ ในการใช้จ่ายงบประมาณมุ่งเน้นการพัฒนาท่าเรือที่ตั้งอยู่สองฝั่งทะเลให้มีขนาดและประสิทธิภาพในการอํานวย ความสะดวกที่สอดคล้องกับปริมาณสินค้าโดยเฉพาะสินค้าถ่ายลํา (Transshipment) ที่คาดว่าจะมาใช้ผ่านโครงการ และพิจารณาปรับการลงทุนในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงทางบกอาทิ ทางหลวงพิเศษหรือทางรถไฟที่เชื่อมท่าเรือ ที่ตั้งอยู่ 2 ฝั่งทะเล ให้มีสัดส่วนของการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ ให้ความสนใจร่วมพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อโครงการสูงสุด3.3 การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) ที่จะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการพัฒนาในเชิงพื้นที่อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยพัฒนา/ ก่อสร้างส่วนต่อขยายและการพัฒนารูปแบบการขนส่งอื่นร่วมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้บริการ (Demand)การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาค (Distribution Park หรือ Freight Village) เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมการแปรรูปและไบโอเทค ด้านการเกษตร (Biology)โดยส่งเสริมต่อยอดอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล (Oleo Chemical) แบบครบวงจร3.4 เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และการทหาร ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลกดังนั้น จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้และภาพอนาคตของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ และมีการวางแผนเตรียมการ รองรับล่วงหน้ารวมทั้งควรต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวางให้ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอน3.5 โครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการขนาดใหญ่ย่อมมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชน จึงต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินรวมทั้ง การชดเชยต่าง ๆ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การเตรียมความพร้อมของแรงงาน การจ้างงาน และการจัดการระบบ สาธารณูปโภค3.6 การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์จะมีการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกฝั่งทะเลอันดามัน ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทย เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง และพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังท่า ซึ่งมีรูปแบบการลงทุน ที่เหมาะสม คือ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)อย่างไรก็ตาม โครงการฯ มีประมาณการวงเงินลงทุนที่สูงถึงกว่า 1,000,206.47 ล้านบาท ประกอบกับตามข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ปรากฏในรายงานผลการพิจารณา ศึกษาญัตติฯ ยังมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมในหลายประเด็นดังนั้น จึงเห็นด้วย กับการที่จะมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพิ่มเติม โดยครอบคลุมถึงการกําหนดสมมติฐานต่าง ๆ และความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการฯ ตลอดจนความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนและรอบคอบ เพื่อให้โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป4.ประเด็นด้านกฎหมาย มติครม. 6 ส.ค.2567 ที่ให้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเร่งรัดการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .... โดยเร็วดังนั้น สภาพัฒน์ ควรพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทํา Regulatory Impact Analysis (RIA) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง (Public Consultation)เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีผลกระทบ ในหลากหลายมิติ การนําพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 มาเป็นต้นแบบในการยกร่างกฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากบริบท (Context) ที่แตกต่างกันอย่างมากอีกทั้งควรนําปัญหาและ อุปสรรคต่าง ๆ ในการดําเนินงานและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมาประกอบการพิจารณา แนวทางในการยกร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย5. ประเด็นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม5.1 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC ที่ยึดโยงกับ ศักยภาพของพื้นที่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งเป็นโครงการ ขนาดใหญ่ (Mega Project) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่สําคัญของประเทศรวมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ก่อให้เกิด การกระจายรายได้ โอกาส และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาประเทศ5.2 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดําเนิน โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัด ชุมพรเพื่อกําหนดบริเวณทําเลที่ตั้งและขนาดของพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื้นที่ เป้าหมายสําหรับ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการจัดทําข้อเสนอแนะด้านสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ตามแผนการดําเนินโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗5.3 เศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดชุมพร มาจากการปลูกปาล์มน้ำมันและทุเรียน ส่วนเศรษฐกิจ หลักของจังหวัดระนองมาจากการทําประมง หากดําเนินโครงการจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมซึ่งแม้ว่าจะมี การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดําเนินโครงการ และมีบทเรียนจากหลายนิคมอุตสาหกรรมที่ทําให้พื้นที่นั้น ไม่สามารถทําการเกษตรได้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกโดยการถอดบทเรียนการมีนิคมอุตสาหกรรมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดําเนินการว่ามีความต้องการในการพัฒนาอย่างแท้จริง หรือเป็นการพัฒนา เพื่อเอื้อให้กลุ่มทุน โดยขาดการพิจารณาประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง6. ประเด็นด้านสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ การให้สิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) โดยการออกร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ....ที่คล้ายคลึง กับพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นเชิงนโยบาย การให้สิทธิประโยชน์ประเภทเดียวกันแก่ผู้ประกอบการโดยหลายหน่วยงาน การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการและทิศทาง ของประเทศในภาพรวมทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้มากยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายสําหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้แก่ เกษตรและอาหาร ชีวภาพ ท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 18/2565 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 25657. ประเด็นด้านการเชิญชวนในการร่วมลงทุน การประชาสัมพันธ์โครงการแลนด์บริดจ์เพื่อชักชวนหรือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ประเทศ ควรต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิจารณาของนักลงทุน ตลอดจนอาจเตรียมการด้านข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมด้วย8. ประเด็นด้านการต่างประเทศ8.1 การดําเนินโครงการแลนด์บริดจ์ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และการค้าเสรีที่มีอยู่ นโยบาย Free and Open Indo - Pacific (FOIPS) ของสหรัฐอเมริกา และ Belt and Road Initiative (BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและหลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา (ASEAN Outlook on Indo - Pacific : AOIP)8.2 ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจ อาจเข้ามามีอิทธิพล หรือพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน รวมถึงอาจเข้ามาจัดตั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้าน ซึ่งเสียผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ8.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแลนด์บริดจ์ มิตรประเทศประเมินศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและแสดงความสนใจลงทุนกับโครงการฯ ในระดับที่แตกต่างกัน อาทิ1) กลุ่มที่ประเมินว่าโครงการ ช่วยร่นระยะเวลาการขนส่งเพียงเล็กน้อย และยังต้องติดตามเรื่องขีดความสามารถการให้บริการด้านการขนส่ง ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งห่วงกังวลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ เนื่องจากได้ลงทุนในโครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่ยังไม่ได้ผลตอบแทนชัดเจนและ 2) กลุ่มที่แสดงความสนใจต่อโครงการ ในชั้นต้น อาทิ สหรัฐฯ จีน และซาอุดิอาระเบีย9. ประเด็นด้านความปลอดภัยและความมั่นคง9.1 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพในการป้องกันราชอาณาจักร การรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขต ทางทะเลของประเทศไทย และการรักษาและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากจะทําให้การเคลื่อนย้าย กําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพ ระหว่างอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางผ่านน่านน้ำต่างประเทศ9.2 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายทางทหารและถูกโจมตีในภาวะความขัดแย้ง เนื่องจากจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมที่สําคัญของโลก และอาจเป็นมูลเหตุให้ประเทศมหาอํานาจต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่ หรือเข้ายึดครองพื้นที่ในยามสงคราม9.3 ก่อให้เกิดความเสี่ยงของภัยความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่ เนื่องมาจากกิจกรรมทางทะเล ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ภัยจากโจรสลัด การปล้นเรือ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและสินค้าต้องห้ามรวมทั้งภัยจากการก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ชั้นในมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น9.4 การเตรียมการรองรับด้านการป้องกันประเทศ และบริหารจัดการวิกฤติ9.4.1 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ของกําลังพล ยุทโธปกรณ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถรองรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในสภาวะปกติ สภาวะความขัดแย้ง และสภาวะสงคราม9.4.2 การปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งอ่าวไทยและฝั่งทะเล อันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรักษาผลประโยชน์ และความร่วมมือในภูมิภาค ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและรักษาดุลอํานาจระหว่าง ประเทศมหาอํานาจและกลุ่มพันธมิตรประเทศต่าง ๆ9.4.3 ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แต่อาจมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อแสดงขีดความสามารถการปฏิบัติการ นอกพื้นที่9.4.4 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบความมั่นคงชายแดน (Border Control) เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากการเชื่อมต่อ ด้านคมนาคมระหว่างสองฝั่งทะเล โดยการประเมินถึงปัญหาความมั่นคงความเสี่ยงสูง ได้แก่(1) การค้ายาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมายมีแนวโน้มขยายเส้นทางทางทะเลช่วงการแพร่ระบาด ของโควิด - 19 เพื่อหลบเลี่ยงช่องทางทางบกซึ่งถูกจํากัดด้วยมาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยมีรายงานว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษของทวาย ย่างกุ้ง และยะไข่ กลายเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดเพื่อนํารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการสู้รบ และเส้นทางการขนส่งยาเสพติดผ่านบริเวณ ทะเลอันดามันเชื่อมโยงถึงเป้าหมายผู้ซื้อในประเทศสําคัญและ (2) การลักลอบเข้าเมือง ได้แก่ กลุ่มชาวโรฮีนจา ซึ่งระยะที่ผ่านมาอาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยอาศัย เส้นทางผ่านทะเลอันดามัน และกลุ่มชาวเมียนมา ซึ่งอาศัยเส้นทางธรรมชาติเพื่อหลบหนีเข้ามาทํางานฝั่งไทย รวมถึงบริเวณแม่น้ำกระบุรี เขตจังหวัดระนอง9.4.5 การป้องกันและบริหารจัดการกรณีการก่อเหตุรุนแรง ซึ่งมีเป้าหมายโจมตี ผลประโยชน์ของต่างชาติที่เข้ามาดําเนินการลงทุนหรือทําการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางคมนาคมระหว่างอ่าวไทย - ทะเลอันดามันตลอดจนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ (Critical infrastructure) อาทิ ท่าเรือในเขตอุตสาหกรรม ระบบการลําเลียงพนักงาน หรือเส้นทางสัญจรที่เชื่อมโยงกับโครงการ9.4.6 การสร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเปราะบางต่อการโจมตี หรือการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนแรงงานคนเพื่อลด การสัมผัสและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่ระบบอัตโนมัติขั้นสูง โดยกิจกรรมทางทะเลที่อาจได้รับ ผลกระทบ ได้แก่ ระบบการจัดการขนส่งและท่าเรือ9.5 ภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก การเชื่อมสองฝั่ง ทะเลจะทําให้เกิดเส้นทางคมนาคมสําคัญ (SLOCs) เส้นทางใหม่จึงควรเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางทะเลร่วมกับประเทศที่มีบทบาทในเส้นทางดังกล่าว รวมถึงภายใต้กรอบ ASEAN BIMSTEC ReCAAP และการเชื่อมต่อกับการดําเนินยุทธศาสตร์ของมหาอํานาจในอินโด - แปซิฟิกทั้งนี้ รายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อปี 2566 ระบุว่า การพัฒนาความเชื่อมต่อของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Infrastructure Connectivity)ทวีความสําคัญในมิติของการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงของประเทศมหาอํานาจในอินโด - แปซิฟิก (ได้แก่ สหรัฐฯ รวมถึงพันธมิตรและหุ้นส่วน และจีน) โดยสามารถแสดงออกในรูปแบบ ดังนี้1) การกระชับ ความสัมพันธ์กับกลุ่มมิตรประเทศที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน 2) การแก้ไขปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (อาทิ การถูกปิดกั้นจากช่องทางคมนาคมสําคัญ หรือการคุ้มกันผลประโยชน์ทางทะเล)และ 3) การแข่งขันหรือจํากัด ประเทศคู่แข่งจากการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) หรือ การสร้างเสริมกฎกติกาและแนวปฏิบัติที่มาพร้อม กับโครงการพัฒนาต่าง ๆในการนี้ การพัฒนาความเชื่อมต่อด้านคมนาคมของไทย โดยเฉพาะเส้นทางอ่าวไทย - ทะเลอันดามัน ซึ่งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์อันเกิดจากการเชื่อมต่อสองฝั่งมหาสมุทร ควรส่งเสริมระบบ นิเวศทางธุรกิจ (Business ecosystem)สําหรับการค้าและการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนทุกประเทศ/กลุ่มประเทศ อย่างเปิดกว้าง และไม่พึ่งพาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากล รวมถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และความโปร่งใสด้านการลงทุนด้วย9.6 การส่งเสริมจากภาครัฐด้วยการปรับปรุงระบบสมุทราภิบาล การพัฒนาระบบ ความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วม (Shared awareness) และเครื่องมือกลางสําหรับการบริหารจัดการทางทะเล แบบเป็นองค์รวมโดยเฉพาะการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) และการประเมินสถานะ ของทรัพยากรทางทะเล โดยคํานึงถึงมิติที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสมดุล ของระบบนิเวศ เพื่อการใช้ประโยชน์อื่นอย่างสมดุล และมีกลไกแก้ไขความขัดแย้งบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน9.7 ภายหลังจากโครงการแลนด์บริดจ์ก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่บริเวณท่าเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามันจะมีกิจกรรมทางทะเลเพิ่มมากขึ้น และมีพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการดําเนินกิจกรรมทางทะเล ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งอาจเป็นเป้าหมายของกลุ่มที่จะกระทําความผิดทางทะเลและส่งผลกระทบต่อประเทศ เช่น การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การค้ามนุษย์ และลักลอบเข้าเมืองทางทะเลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง การก่อการร้ายทางทะเล การลักลอบขนยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมายและอาวุธสงครามทางทะเล การลักลอบขนส่งสินค้าสองวัตถุประสงค์ และอาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างสูงการทําประมงผิดกฎหมาย และการทําลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งหน่วยเกี่ยวข้องต้องเตรียมแผนฯ และกําลังพล พาหนะ ในการดูแล ป้องปรามและปราบปรามเพิ่มมากขึ้น10. ประเด็นด้านการสร้างความเข้าใจกับประชาชน และด้านสิ่งแวดล้อม10.1 หากมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่นําเสนอเป็นมรดกโลก และพื้นที่กันชน จะต้องจัดทํามาตรการบรรเทาผลกระทบที่ชัดเจนประกอบการดําเนินการในพื้นที่ร่วมด้วยเช่น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) การประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact Assessment : HIA)ตลอดจนแผนการบริหารจัดการเพื่อปกป้องคุ้มครองคุณค่าโดดเด่น อันเป็นสากล (OUV) ของพื้นที่10.2 โครงการแลนด์บริดจ์ มีพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึก ระนอง คาบเกี่ยวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี (15 ธ.ค.2530 / 22 ส.ค.2543 / 17 ต.ค.2543)ซึ่งเป็นเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีที่เป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และเป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง มีข้อเสนอแนะ เช่นการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องดําเนินการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีโดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอเรื่องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน โดยเด็ดขาด แต่หากส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าชายเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้ประโยชน์ต้องเป็น ส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นผู้มีหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตรงก่อนและนําความเห็นชอบดังกล่าวเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องที่จะเสนอ รัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเรื่องต่อกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507หรือพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต่อไป ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบ การยื่นคําขออนุญาตด้วย เป็นต้นขณะเดียวกัน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ( 29 ม.ค.2556 )กรณีค่าใช้จ่าย ในการปลูกและบํารุงป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดที่ดําเนินโครงการหรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงตามลําดับการดําเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด กระทําการเพื่อการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (รายงาน EHIA)ภายใต้ โครงการแลนด์บริดจ์ จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย1) โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมจิ๋ว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองริ้ว และป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุคลองใหญ่ ท้องที่ตําบลบางน้ำจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร2) โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ท้องที่ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองและ 3) โครงการ พัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง ท้องที่ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองอย่างไรก็ดี หากการดําเนินโครงการมีการวางแผนการลงทุนที่ศึกษาแล้วว่า โครงการมีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีแผนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมขอให้ดําเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดยังควรศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ควรให้ความสําคัญกับการศึกษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ทั้งทางบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site)รวมทั้งการกําหนด ข้อตกลงระดับพื้นที่ควรครอบคลุมไปถึงประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะการเข้าถึงและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกระทรวงมหาดไทยสามารถประสานหน่วยงานระดับจังหวัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการฯ และสนับสนุนการสร้างทักษะอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ยกระดับความเป็นอยู่ จากการประกอบการในโครงการฯ ได้ขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO มีการชักชวนกลุ่มเคลื่อนไหวจากต่างพื้นที่ ให้เข้ามาเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะต่างตอบแทน อาทิ กลุ่มเคลื่อนไหวกรณีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขณะที่กลุ่มเครือข่ายพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีท่าทีอ่อนลง เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาลรับฟังปัญหาในพื้นที่มากขึ้นและการแสวงประโยชน์จากกลุ่มทุนต่างชาติ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินปริมาณ มากเพื่อเก็งกําไร แต่ NGO บางส่วนนําประเด็นดังกล่าวมาเคลื่อนไหว11. การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคใต้ตอนล่าง ในเรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ให้เป็นทางเลือกการขนส่งระหว่างประเทศและขจัดสิ่งกีดขวาง ทางเดินเรือในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และเกี่ยวข้อง กับหลายหน่วยงานจึงควรตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด วิเคราะห์แนวทางในการดําเนินโครงการฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบในเบื้องต้นโครงการฯ ฝ่านพื้นที่ราชพัสดุ จํานวนประมาณ 33 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,062 - 0 - 11.27 ไร่ทั้งนี้ หากมีการดําเนินโครงการฯ บนที่ราชพัสดุข้างต้น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการชดเชยหรือเวนคืนที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้ส่วนราชการหรือราษฎรที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยสุดท้าย ข้อเสนอแนะ ข้อย่อย 5) กรณี “ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการก่อสร้าง รถไฟทางคู่เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดสงขลา" มีข้อเสนอแนะว่า ควรขยายเส้นทางไปถึงด่านปาดังเบซาร์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับการขนส่งระบบรางมากที่สุดและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน”โดยปัจจุบันได้มีการศึกษา ความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียด ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร และเส้นทางชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว.