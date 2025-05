ไทยเจ้าภาพประชุมอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 35 ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพโลก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะทำงานอาเซียน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 35 (ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity : AWGNCB) และการประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน ครั้งที่ 12 (ASEAN Heritage Park Committee: AHP Committee) ซึ่งประเทศ จะเป็นเจ้าภาพในรอบ 10 ปี โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรม Hilton Bangkok Grande Asoke กรุงเทพมหานครดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงข่าวการจัดประชุม AWGNCB ครั้งที่ 35 เปิดเผยว่า สผ. เป็นหน่วยงานหลัก ของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักและทำหน้าที่รองประธานการประชุมในปีนี้ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN Power for Sustainable Biodiversity” หรือ “พลังอาเซียนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลาย ทางชีวภาพของโลกให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งการประชุม AWGNCB ครั้งที่ 35 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพ แกรนด์ อโศก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ ติมอร์-เลสเต ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 รายสำหรับกิจกรรมภายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน ครั้งที่ 12 จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 การศึกษาดูงาน สำหรับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่27 พฤษภาคม 2568 ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และสวนพฤกษศาสตร์ระยองการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือความก้าวหน้าของแผนความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน เพื่อสานต่อกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 โดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) เป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 29–30 พฤษภาคม 2568ด้านนายสมวรรฒน์ ปัญญานุกุล ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม 12th AHP Committee และการจัดการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงแสดงศักยภาพของประเทศไทยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งนี้จะมีการจัด นิทรรศการคู่ขนาน ในหัวข้อ “อุทยานมรดกอาเซียน” และ “การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2568 โดยความร่วมมือจาก 8 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือข่าย เยาวชนระดับโลก เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาค และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทาง และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต