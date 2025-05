"อิ๊งค์" ยินดี "แอลบาเนซี" ชนะเลือกตั้งนายกฯออสซี่อีกสมัย พร้อมทำงานร่วมกันใกล้ชิดสร้างสรรค์

วันนี้ (4พ.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย แสดงความยินดีต่อ "แอนโทนี แอลบาเนซี" ชนะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย มีเนื้อหาดังนี้Congratulations to Prime Minister @AlboMP on your electoral success and another term in the office. I look forward to working closely and constructively with you to advance Thailand-Australia Strategic Partnership and regional prosperity.ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนี แอลบาเนซี ในการเลือกตั้งในครั้งนี้และการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง ดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย และความรุ่งเรืองของภูมิภาคค่ะ