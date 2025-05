25ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน ยึด 5 หลักมุ่งเป็นองค์กรที่พึ่งของประชาชน

ผู้ตรวจการแผ่นดินก้าวสู่ปีที่ 26 ประกาศยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ 5 ด้านหลักแก้ปัญหาความเดือดร้อน -ไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่พึ่งของประชาชนวันนี้(3พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับการเป็นองค์กรที่พึ่งของประชาชน โดยภายในงานจัดการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาในหลากหลายประเด็น นำโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2568 ณ ห้องวายุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมบริการปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนภายในงานนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยถึงทิศทางขององค์กรว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรหลักในการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นองค์กรโปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยจากประสบการณ์ 25 ปี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนนำมาสู่การกำหนดทิศทางต่อไปในการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ใน 5 ด้านหลัก คือ1.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม - เน้นความรวดเร็วในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม (เรื่องร้องเรียน) มุ่งการแก้ไขปัญหาเชิงรุก (การแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม ที่เป็นปัญหาสาธารณะ หรือความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนส่วนรวม การแก้ปัญหาเชิงระบบ)2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - มุ่งปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการข้อมูลการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง การจัดทำครั้งวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ การติดตามผลปฏิบัติการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ และการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานและการปฏิบัติงานไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 3. การสร้างเครือข่ายองค์กรธรรมาภิบาลและสังคมธรรมาภิบาล - สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมุ่งบริหารงานไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล เพื่อลดการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน4. การเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก - ทั้งในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) กระแสประชาธิปไตย (Democracy) กระแสธรรมาภิบาล (Good Governance) และกระแสสิทธิมนุษยชน (Human Right) 5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน ในการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนสำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีมีการบรรยาย หัวข้อ “25 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน:ก้าวต่อไปในการเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม” โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากนั้นเป็นเวทีแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนและภาควิชานิติศึกษาทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และในวันที่ 25 เมษายน 2568 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และการเสวนา เรื่อง “ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง : การแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม และช่วงบ่าย เป็นเวทีสัมมนานาชาติในหัวข้อ “Fostering Fairness in Society : The Ombudsman’s Role in Achieving SDG16” ซึ่งผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการได้ติดตามรับชมสดที่ Facebook Live และ YouTube “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”ทั้งนี้ภายในงานสัมมนาทั้ง 2 วัน จัดให้มีบริการปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำหนังสือ “25 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน : เส้นทางแห่งความเป็นธรรม” ซึ่งรวบรวมผลการดำเนินงานที่เป็นกรณีศึกษา 25 ปี 25 เรื่องร้องเรียนเด่น ซึ่งสามารถค้นหาอ่านได้แล้วในรูปแบบ E-Book ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินwww.ombudsman.go.th