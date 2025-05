ส.ทีวีดิจิทัลร้องกมธ.ไอซีที ซัดกสทช.บริหารล้มเหลวทำอุตสาหกรรมป่วน จี้ชะลอประมูลคลื่น 3500 MHZ

วันนี้ (1พ.ค.) นายชิบ จิตนิยม โฆษกคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่มีนายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลกำลังจะหมดอายุใบอนุญาตในปี พ.ศ.2572 ตามที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นำโดยนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกร้องขอความเป็นธรรม และเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อขอความชัดเจนต่อแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลก่อนและหลังสิ้นสุดอายุใบอนุญาตในปี พ.ศ.2572 เนื่องด้วยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการใบอนุญาตภายหลังจากการสิ้นสุดอายุใบอนุญาต ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งนี้ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมฯ ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจาก Analog เป็น Digital ถือเป็นความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น โดยการประมูลใบอนุญาตของทีวีดิจิตัลจำนวน 24 ช่อง ใช้เงินในการประมูลรวมกันของทุกช่องไม่น้อยกว่าห้าหมื่นล้านบาท ยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าผลิตบุคลากร ค่าบริหารจัดการที่เป็นเงินรวมกว่าแสนล้านบาท ปัจจุบันเหลือผู้ประกอบการจำนวน 15 ช่อง และ กสทช.ไม่สามารถทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม จน กสทช.ต้องออกกฎที่เรียกว่า Must Carry ที่ดาวเทียม เคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต ต้องนำรายการของทีวีดิจิตัลไปออกอากาศด้วย ทำให้การออกอากาศของทีวีดิจิทัลปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ 60-70 %อย่างไรก็ตาม การออกอากาศผ่านดาวเทียมต้องใช้คลื่น 3500 MHZ ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช. ได้มีแนวคิดในการนำคลื่นความถี่ 3500 MHz ออกมาประมูล และทางสมาคมฯได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยที่ กสทช.จะนำคลื่นความถี่ 3500 MHz ออกมาประมูล เนื่องจากคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมยังมีเพียงพอต่อการใช้งาน จึงเป็นเหตุผลสมควรที่สามารถเลื่อนแผนการประมูลคลื่น 3500 MHz ออกไปก่อน เพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้ชมก่อนสิ้นสุดอายุใบอนุญาตของดิจิทัลทีวีปี 2572 และที่สำคัญหาก กสทช.เอาคลื่น 3500 มาประมูล คนดูส่วนใหญ่จะดูทีวีดิจิทัลผ่านดาวเทียมไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากจากการดิสรัปชั่นของเทคโนโลยีที่ทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมายโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต หรือการกำกับดูแลจาก กสทช. โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็น On the Top ในขณะที่ผู้ประกอบการของสมาคมฯ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด จาก กสทช. ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความพยายามประสานพูดคุยกับกรรมการ กสทช. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนพร้อมกันนี้ นายสุภาพได้ยื่นข้อเรียกร้องของทางสมาคมฯที่มีต่อ กมธ.ผ่านไปยัง กสทช.ที่เป็นสาระสำคัญ คือ 1.ขอให้คงการออกอากาศผ่านคลื่น 3500 MHZ ไว้ และ 2.ขอให้ ประธาน กสทช. หรือกรรมการ กสทช.มาให้ข้อมูล ต่อคณะกรรมาธิการด้วยตัวเอง เพื่อร่วมกันหาคำตอบประเด็นใบอนุญาตหมดอายุในเดือนเมษายน 2572 ว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรที่ชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่ออย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯเห็นว่าประเด็นเรื่องใบอนุญาตควรต้องจบก่อนปี 2569 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และควรเชิญประธาน กสทช.เข้ามาร่วมหารือในคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก ได้เสนอมาตรการระยะสั้น โดยให้ ประธาน กมธ.มีหนังสืออย่างเป็นทางการให้ชะลอการประมูลคลื่น 3500 MHZ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเบื้องต้น