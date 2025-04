คึกคัก ! คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวไทย "เส้นทางเที่ยวสองสมุทร"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ เที่ยวไทย ฯลฯ โดยนายพูลผล แพทอง พร้อมพันธมิตร ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชมรมผู้สื่อข่าวรถยนต์ท่องเที่ยว ร่วมกันจัดคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวไทย เส้นทาง เที่ยวสองสมุทร “เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง” 5 Must Do in สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการท่องเที่ยวที่ต้องมาเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Theme 5 Must Do in Thailand ในวันที่ 26-27 เมษายน 2568 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำคณะคาราวานรถยนต์เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร​​* ศาลเจ้าพระหยกขาว ศาลเจ้าสถาปัตยกรรมจีนที่มีความงดงาม สร้างสำเร็จด้วยความศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในสมุทรสาคร มีความเป็นสิริมงคล ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวแกะสลัก ความสูง 3.2 เมตร และองค์ไต้ฮงกงโจวซือหยกขาวแกะสลักน้ำหนัก 50 ตัน สูง 4.2 เมตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ภายในศาลเจ้าพระหยกขาว​​* ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ชมสัตว์โลกใต้ทะเลภายใน Aquarium ชมการให้อาหารปลาใหญ่ และทำกิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า ลูกกุ้งกุลาดำ เพื่อส่งต่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชายเลน​​* เที่ยวชุมชนยลวิถี บ้านท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร นั่งรถสามล้อถีบ รถรางชมเมืองบ้านท่าฉลอม เยี่ยมชมศาลเจ้า โรงเจที่เก่าแก่กว่า 100 ปี ถ่ายภาพกับ Street Art The Tiny Waves ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเมืองท่าฉลอมที่งดงามและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ​​นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของพันธมิตรหลายภาคส่วน โดย ททท. ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ซึ่งการเดินทางคาราวานรถยนต์ด้วยรถอีวี-รถไฮบริด ในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้วยรถไฟฟ้า รถอีวี ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว เดินทางได้ทันที ท่องเที่ยวได้หลากหลาย ไม่ว่าจะสักการะศาลเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล ปลูกและเที่ยวป่าชายเลน ชิมอาหารทะเล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่รถไฟฟ้าอีวี ในการชาร์ทแบตเตอรี่เพื่อวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในจุดสำคัญ ปั้มน้ำมันต่าง ๆ ภายในสมุทรสาครได้สะดวก นอกจากนั้น ยังสามารถเดินทางต่อเนื่องมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสงคราม มาสัมผัส ชิมอาหารสำรับชาววังที่หาทานได้ยาก เป็นสำรับอาหารชาววังฉบับ Grand Moment พร้อมมาร่วมชม ชิม ช้อป ลิ้นจี่ค่อมอัมพวาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ภายในงาน “เทศกาลลิ้นจี่พันธุ์ค่อมและของดีสมุทรสงคราม ปี 2568” ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ จังหวัดสมุทรสงครามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475-2847-8 หรือ Inbox Facebook :