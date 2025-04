“จิราพร” มอบโล่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่นประจำปี 67 ได้เพียบ 81 หน่วยงาน

วันนี้ (25 เมษายน 2568) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 81 หน่วยงาน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีด้วยนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่รองรับสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนางสาวจิราพรกล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมาย ที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (Right to know) ของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในตามมาตรา 7 และมาตรา 9 โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนที่มีคำขอเป็นการเฉพาะทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ซึ่งจะต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไปพร้อมกันด้วย เพื่อก้าวไปสู่การบริหารราชการภาครัฐที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล จะทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 81 หน่วยงาน ดังนี้1. โล่ระดับดีมาก (โล่เงิน) จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสุขภาพจิต สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการประปานครหลวง2. โล่ระดับดี (โล่ทองแดง) จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดเลย สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย3. โล่ระดับมาตรฐาน (โล่ใส) จำนวน 49 หน่วยงาน เช่น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเทศบาลนครนนทบุรี เป็นต้น“รัฐบาลมีความคาดหวังที่จะให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางเว็บไซต์หรือในรูปแบบดิจิทัลให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น” นางสาวจิราพร ระบุ