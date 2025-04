นายกฯ เยือนกัมพูชาฉลองสัมพันธ์ 75 ปี วางพวงมาลาวิมานเอกราช ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้านโรดม

วันนี้ (23เม.ย.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานภารกิจ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในการเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการในโอกาส ครบรอบความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชาครบ75 ปี โดยเวลาเวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงพนมเปญ ซึ่งเท่ากันกับประเทศไทย) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปวางพวงมาลา ณ วิมานเอกราช (Independence Monument) โดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมกัมพูชาให้การต้อนรับทั้งนี้ วิมานเอกราชตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของกัมพูชา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2501 เพื่อรำลึกถึงการประกาศเอกราชของกัมพูชา โดยอนุสาวรีย์มีความงามทางสถาปัตยกรรมโดยถอดแบบจากนครวัด ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถูปทรงดอกบัวปัจจุบันวิมานเอกราชยังเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรุงพนมเปญจากนั้น เวลา 14.40 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ (The Monument of PREAH BOROM RATANAK KAUDH The Late King-Father of Cambodia) โดยมีผู้แทนกระทรวงพระราชวังแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้การต้อนรับทั้งนี้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพื่ออุทิศแด่อดีตพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของสวนวิมานเอกราช โดยเป็นสถานที่สำหรับสักการะอดีตพระมหากษัตริย์ และวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันครบรอบการเสด็จสวรรคต จะมีชาวกัมพูชาเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก