“วิสุทธิ์” ไม่เลิกเรียกแขก!! เปรียบกาสิโน เหมือนวัด คนไม่ได้ไปขอหวยอย่างเดียว ** สุวรรณภูมิทำถึง! ขยับ 19 อันดับติด 1ใน 50 สนามบินดีสุด งานนี้ "กีรติ กิจมานะวัฒน์" ขอลุ้นต่อทอป20

การที่พรรคเพื่อไทย ตีธง “ถอย” กรณี ร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. … หรือ กฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ โดยเลื่อนการพิจารณาในสภาออกไปก่อน ทั้งที่ก่อนหน้านั้น พลพรรคเพื่อไทย แสดงอาการกระเหี้ยนกระหือรือ ว่าต้องพิจารณาเพื่อผ่านวาระรับหลักการ ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาให้ได้ปัจจัยหลัก ที่ทำให้ต้องพักไว้ก่อน นอกจากมวลชนนอกสภา องค์กร สมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้ออกมาแสดงจุดยืนว่า ไม่เอากาสิโน แล้วยังมี พรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย 2 พรรค ที่มีท่าที ไม่เอาด้วยคือ พรรคประชาชาติ ที่ สส.ของพรรคส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งการพนัน ถือเป็นข้อห้ามทางศาสนาอีกพรรคคือ ภูมิใจไทย ที่ “ไชยชนก ชิดชอบ” เลขาธิการพรรค ลูกชายคนโตขออง “เนวิน ชิดชอบ” ประกาศกลางสภาฯ ว่าไม่เอากาสิโนแม้“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะบอกว่านั่นเป็นการพูดในนาม “ส่วนตัว” ไม่ใช่ในนามพรรค และยังได้ส่งข้อความทางไลน์ ไปขอโทษ “นายกฯอิ๊งค์” แพทองธาร ชินวัตร แต่ก็ไม่ช่วยอะไรมากนักและแล้วในวันปิดสมัยประชุมสภา “ภราดร ปริศนานันทกุล” รองประธานสภา คนที่ 2 ก็มีคำพูดส่งท้ายชวนให้คิด ว่า ... “ครั้งหน้าเราก็ไม่รู้จะต้องมีอีกสมัยประชุมหรือเปล่า สมัยนี้สุดท้ายหรือยังก็ไม่รู้ ขอให้ยังไม่สุดท้ายก็แล้วกัน”แม้จะมองกันว่า คำพูดของ “ภราดร”นั้น ออกไปในทางทีเล่น ทีจริง แต่ทำให้เกิดการตีความว่า เรื่องกาสิโน อาจเป็นชนวนนำไปสู่การ “ยุบสภา”ได้เพราะก่อนหน้านั้น “เสี่ยตือ” สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี และอดีต สส.อ่างทอง ผู้เป็นพ่อของ “ภราดร” ก็เคยออกมาส่งสัญญาณ “ค้าน” ร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว ถึงกับเรียกร้องให้พรรคร่วมถอนตัว หาก “เพื่อไทย” ยังดึงดันที่จะเอา กาสิโนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองกันว่า เป็นด่านสกัดกาสิโน ก็คือกลุ่มสว. ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเนื้อเดียวกันกับ “ก๊กสีน้ำเงิน” ซึ่งกำลังรอเอาคืน “ก๊กแดง” ที่เอา “ดีเอสไอ” มาไล่บี้ตรวจสอบการ“ฮั้วเลือก สว.” ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมจึงมองกันว่า ร่าง พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์กซ์ ที่ถูกเลื่อนออกไป เพื่อรอเข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยหน้า ซึ่งจะเปิดประชุมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้น อาจต้องเลื่อนยาวไม่มีกำหนด และถูกถอนออกจากวาระไปในที่สุดเรื่องนี้ “วิสุทธิ์ ไชยณรุณ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และประธานวิปรัฐบาล บอกว่า ไม่ใช่ว่าเปิดสภามาเราก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาทันที ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนแล้วว่าต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก่อน ตอนนี้หากมีเรื่องด่วน ก็เอาแซงขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จะพิจารณาเมื่อไรนั้น ต้องเป็นเวลาที่เหมาะสม และประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยสำหรับปัญหาความเห็นต่างของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะกรณีของพรรคภูมิใจไทยนั้น ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขา ต้องไปแก้ปัญหากันเอง เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงกรณีชมรมสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ออกมาเตือนว่า หากเดินหน้าร่าง เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ต่อ ส.ส.ที่โหวต รับหลักการ อาจสุ่มเสี่ยงขัดพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ อาจจะถึงขั้นยุบพรรค ทำให้ สส.ไม่กล้าโหวต “วิสุทธิ์”บอกว่า ไม่เกี่ยว หากจะทำตามยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลก็ไม่ต้องทำอะไรเลย จะหาเงินเข้าประเทศ พวกนี้ก็คอยจะร้อง หน้าที่ของสภา คือออกกฎหมาย แล้วจะผิดกฎหมายตรงไหน“วิสุทธิ์” บอกว่า ที่ผ่านมานั้น ร่างกฎหมาย เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ถูกบิดเบือนว่า จะเป็นการเปิดบ่อน ให้มีกาสิโน ทั้งที่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ก็มี กาสิโนอยู่แค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่คนก็พยายามพูดถึงแต่กาสิโน ส่วนที่เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่พูดกัน...เปรียบเหมือนคนไปวัด ไม่ใช่ไปขอหวยกันหมด คนไปไหว้พระขอพรก็มี คนไปเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ก็จูงลูกหลานไปเที่ยวส่วนอื่น ไม่ใช่จะไปเข้าบ่อนอย่างเดียว...การอธิบายของ “วิสุทธิ์” ฟังแล้วช่างเป็น ตรรกะที่ “เรียกแขก” ได้ดีจริงๆเซอร์ไพร้ส์ เมื่อเว็บไซต์ Skytrax ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับการให้บริการของสนามบินได้ประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport) ประจำปี 2025 ได้จัดอันดับให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดอันดับที่ 39 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 58 โดยขึ้นมา 19 อันดับจากปีก่อน และยังได้รับการจัดอันดับสนามบินที่พัฒนาได้ดีที่สุดของโลก (The World’s most Improved Airport) ในอันดับที่ 3 ประจำปี 2025เรียกได้ว่า เป็นผลงานที่แม้แต่คนการท่าอากาศยานยังไม่คาดคิด เพราะขยับขึ้นมา 19 อันดับนั้น ยากยิ่งกว่ายาก!สุวรรณภูมิ ยังติดสนามบินที่ดีที่สุดในหมวดหมู่สนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร 50-60 ล้านคนต่อปี (Best Airports: 50 to 60 million passengers) ในอันดับที่ 6 ประจำปี 2025 อีกด้วยส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง ติดอันดับ 8 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 10 เมื่อปีก่อน ของสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Low-Cost Airline Terminals)งานนี้ทำดีก็ต้องชม หัวเรี่ยวหัวแรงอย่าง "กีรติ กิจมานะวัฒน์" กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ที่รวมพลังทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ต้องบอกว่า สนามบินเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ อันดับดังกล่าว มีนัยยะบ่งบอกการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจการผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไม่ต้องสงสัยวันนี้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ภายใน 1 ปี ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญฟังว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เล็งเป้าหมายที่จะติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี ก็น่าลุ้นทั้งนี้ ผลการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลก ภายใต้การสำรวจที่ชื่อว่า World’s Airport Survey จัดทำโดยบริษัท Skytrax ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบินชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลกSkytrax ได้ประกาศ ผลการจัดอันดับต่างๆ ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ในงาน Passenger Terminal Expo 2025 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปนผลที่ออกมา สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากผู้เดินทางทั่วโลก ในคุณภาพการให้บริการของสนามบินของ AOTจากนี้ไป เพื่อไปสู่เป้าหมาย ท่าอากาศยานไทยคงต้องพยายาม พัฒนาให้ต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานไทยให้เทียบเท่าสนามบินชั้นนำระดับโลกวันนี้ สุวรรณภูมิทำถึงก็ต้องชื่นชม และรอคอยชมการไต่ระดับสู่สนามบินระดับสากล ที่ต้องลุ้นว่าจะไปต่อได้เป็น ทอป20หรือไม่!