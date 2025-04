ชาวสวนทุเรียนไทยได้เฮ !“รมว.นฤมล“แจ้งข่าวดี จีน รับรองห้อง Lab ตรวจ BY2 รวมมี 10 แลป มั่นใจ พอให้บริการช่วงฤดูกาลผลิตทุเรียน

วันนี้( 15 เม.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่สอบถามถึงสถานการณ์ห้องแลปตรวจวิเคราะห์หาสาร“Basic Yellow 2”( BY2 ) และ แคดเมียม (Cd) ในทุเรียนสด ก่อนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้ยื่นหนังสือขอเพิ่มจำนวน 5 แห่ง และขอกลับมามีคุณสมบัติอีกครั้ง (Resume) จำนวน 2 แห่งศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรได้พยายามติดตามความคืบหน้า โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีการเจรจากับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา และล่าสุดทาง GACC ได้แจ้งผลการพิจารณาห้องแลปทดสอบสาร BY2 ของไทย โดยระบุว่า “คณะผู้เชี่ยวชาญจีนได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินเอกสารห้องแลปที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้เห็นชอบให้ห้องแลปที่ฝ่ายไทยเสนอ จำนวน 7 แห่ง สามารถดำเนินงานด้านการทดสอบสาร BY2 ในผลไม้ส่งออกจีนของไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป”“ผลการพิจารณาตอบกลับจากประเทศจีน ทำให้ปัจจุบันไทยมีห้องแลปทดสอบสาร BY2 จำนวน 10 ห้อง ซึ่งมั่นใจว่า จะเพียงพอรองรับปริมาณทุเรียนที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงปลายเดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน“ศ.ดร.นฤมล กล่าวข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 14 เม.ย. 2568 รายชื่อแลปไทยที่สามารถทดสอบสาร BY2 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่1. Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Chachoengsao branch2. Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Chiangmai branch3. Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center Co., Ltd.4. Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Songkhla Branch5 Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Bangkok branch6. Bureau Veritas AQ Lab (Thailand) Limited7. Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.(Khon Kaen Branch)8. Intertek Testing Services (Thailand) Limited9. Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.10. ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.