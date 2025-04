“นายกฯอิ๊งค์” ควง “พ่อแม้ว” สรงน้ำพระ-เปิดสงกรานต์สุดชื่นมื่น แจกความเฮงกลางเชียงใหม่ เล่นน้ำวัยรุ่นลานเมญ่า

วันนี้ (13 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.50 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีนายกฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ร่วมคณะด้วยเมื่อมาถึงนายกฯ พร้อมด้วยนายทักษิณ กราบพระประธานในพระอุโบสถ ก่อนสนทนาธรรมกับพระเทพสิงหวราจารย์(โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ที่ให้พรพร้อมกล่าวสนทนาธรรมถามการทำงานของนายกฯว่าช่วงนี้งานเยอะ และที่ผ่านมามี นายสมชาย วงสวัสดิ์ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เคยมาที่นี่ นายกฯจึงตอบว่าเป็นบ้านเกิดพระเทพสิงหวราจารย์ ยังได้สอบถามนายทักษิณว่าแข็งแรงดี สบายดีนะ ซึ่งนายทักษิณ กล่าวว่าอายุ 76 ปีแล้ว จากนั้นพระเทพสิงหวราจารย์ มอบสมเด็จสิงหราชเนื้อทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว ให้นายกฯและนายทักษิณจากนั้นนายกฯได้แขวนตุงสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ บูชาองค์พระธาตุหลวง ตามประเพณีล้านนา โดยนายกฯแขวนตุงบูชาสีส้มสีประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี ขณะที่นายทักษิณแขวนตุงบูชาสีชมพูสีประจำวันเกิดวันอังคาร ต่อจากนั้นนายกฯ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พร้อมถวายเครื่องสักการะล้านนา ประกอบด้วย ต้นเทียน ต้นดอก ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็งต่อมาเวลา 17.20 น. ที่ข่วงประตูท่าแพ (ฝั่งถนนชัยภูมิ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฯเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Amazing Songkran Chiangmai x Boryeong Mud Festival 2025” จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีนายทักษิณและนายปิฎก ร่วมกิจกรรมด้วยโดยนายกฯได้กล่าวทักทายเป็นภาษาเมืองว่าสวัสดีเจ้า ก่อนกล่าวว่า Welcome to Thailand , Chiang Mai Say Hello และกล่าวว่า เดินมาไม่ได้จะไม่ยอมเปียก ยอม แต่ขออนุญาตเปิดงานก่อนแล้วค่อยเล่น เทศกาลปีใหม่ปีนี้ขอต้อนรับทุกท่าน คิดว่าน่าจะมาจากหลายจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร ปีนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวของเราโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์โด่งดังไปทั่วโลก ไหนๆต่างชาติก็รู้จักเราอยู่แล้วในเรื่องของสงกรานต์ เราก็อยากทำให้สงกรานต์นั้นน่าสนใจสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าสงกรานต์นี้จะจัดที่จังหวัดไหนก็ตามจังหวัดนั้นก็จะมีสีสันมีความสนุกสนาน ฉะนั้นรัฐบาลให้การสนับสนุนสงกรานต์อย่างเต็มที่ และจังหวัดไหนมีเทศกาลที่น่าสนใจหรือมีวัฒนธรรมที่น่าศึกษาค้นหาก็ให้แต่ละจังหวัดเสนอของตัวเองรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน โดยปีนี้ขออนุญาตอวยพรให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทุกท่านมีความร่วมมือมีสุขตลอดไป คิดอะไรขอให้สมปรารถนา คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง คิดเลขกี่ตัวก็ขอให้ถูกตามนั้นเลย ขอให้รวยๆกันทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน จากนั้นนายกฯเปิดอุโมงค์น้ำ ก่อนร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวเชียงใหม่ อย่างสนุกสนาน โดยได้สวมแว่นตากันน้ำเล่น พร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “มาเลย”ต่อมาเวลา 18.30 น. ที่ลานเมญ่าสแควร์ ศูนย์การค้าเมญ่า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกฯ และนายทักษิณ ร่วมกิจกรรม SF My Water World Songkran Festival 2025 โดยนายกฯกล่าวเปิดงานทักทายอู้กำเมืองว่า สวัสดีเจ้า ยินดีมากๆที่ได้มาฉลองสงกรานต์กับพี่น้องที่เชียงใหม่ ขอเสียงคนกำลังสนุกหน่อย ถือโอกาสนี้มาอวยพรขอให้ทุกคน ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้ ให้เต็มที่อยู่กับคนที่ตัวเองรัก จะไปไหนมาไหน ปลอดภัยทุกที่นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนค่ะจากนั้นนายกฯ นายทักษิณ และนายปิฎกได้ฉีดน้ำด้วยปืนฉีดน้ำระยะไกลจากบนเวทีให้ประชาชน ที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านล่างเวทีได้ร่วมสนุกในวันสงกรานต์ พร้อมกับเอาปืน ฉีดน้ำ มาเดินเล่นกับประชาชน บางช่วงมันตอนนายกได้เต้นตามจังหวะเสียงเพลง อย่างสนุกสนาน โดยนายก ได้เดินฉีดน้ำ สงกรานต์ ไปพักนึง ทีมรปภ. ได้ให้นายกรัฐมนตรีขึ้นรถ เนื่องจากว่าประชาชนเยอะมากซึ่งนายกรัฐมนตรี บอกว่าเราไม่ขึ้นรถตุ๊กๆเล่นต่อหรอ พร้อมกับทำน่าเสียดาย ไม่ได้ขึ้นตุ๊กๆ เนื่องจากฝนได้ตกลงมา อย่างหนัก