"อิ๊งค์" ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่สนุก-โปรโมตสงกรานต์-พบ "ยายแต๋ว หลานม่า" ติดเข็มกลัดวันผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 8 เม.ย.ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย และคณะ เข้าพบ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เข้าร่วมโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยนายกฯ ได้เดินดูและเลือกซื้อผ้าบาติก ลายพระราชทานสิริราชพัสตราภรณ์ 5 ผืน รวมถึงผ้ามัดหมี่โบราณจากหนองบัวลำภูจากนั้น ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศ รมว.วัฒนธรรม และคณะ เข้าพบนายกฯ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” ดึงวิถีประเพณีไทย อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เสริมจุดแข็ง สร้างเสน่ห์ ให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยือน โดยนายกฯ รับชมการละเล่นม้าก้านกล้วยของเด็กๆ พร้อมระบุว่า “ตอนเด็กๆ ก็เล่นม้าก้านกล้วยด้วยเหมือนกันและยังได้ยิงปืนก้านกล้วยด้วย” ก่อนสรงน้ำพระพุทธชินราชขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ พร้อมด้วย คุณยายแต๋ว อุษา เสมคำ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหลานม่า เข้าพบนายกฯ เพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2568จากนั้นเวลา 10.15 น. นายกฯ เป็นประธานการประชุมครม. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 โดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สาธารณสุข ลาการประชุมเพียงคนเดียว