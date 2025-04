"ชยิกา" แนะนำ "รองจอม" นักการเมืองรุ่นใหม่ คลังสมองเพื่อไทย จากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า

นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามถึงความสามารถและประวัติของ "นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ" รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ "รองจอม" ว่า เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งในบรรดานักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ จาก Flagler College รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวชยิกา เปิดเผยว่า "รองจอม" ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยในปี 2023 ในช่วงที่พรรคเพื่อไทย กำลังปรับโครงสร้างพรรค เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในฐานะ Think Tank ของพรรค รวมถึงบุคลากรรุ่นใหม่ตามหน้าข่าวอีกหลายคน เช่น "รองจั๋ง" พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ, "รองแจ็ค" ฉัตริน จันทร์หอม, "รองข้าว" ดร.ธีราภา ไพโรหกุล, และ "รองต้นน้ำ" ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี ซึ่งทีมนี้ เป็นคนช่วยกันคิดช่วยกันทำโครงการ “The Change Maker” เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมา "รองจอม" ทำงานอยู่เบื้องหลังในหลายเรื่อง ร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีก 3 คน และยืนยันว่า คนรุ่นใหม่ทุกคนในพรรคเพื่อไทย ทุกคนมีความสามารถ แต่งตั้งคนเพื่อมาทำงานจริง ๆ ซึ่งคนพรรคเพื่อไทยจำนวนมาก ยังมุ่งมั่นทำงานอยู่เบื้องหลังที่เป็นสาระสำคัญร่วมกับหลายภาคส่วน ไม่ได้เน้นการทำงานในหน้าข่าว เพื่อให้เกิดภาพการทำงานเฉพาะแก่ตนเองในด้านนโยบายนั้น นางสาวชยิกา เปิดเผยว่า "รอง" จอมมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เป็นคนเสนอแนวคิดพร้อมร่างสารตั้งต้นของนโยบายเรื่อง “Negative Income Tax” และได้เป็นบุคลากรหลักในการช่วยเตรียมสารัตถะในการอภิปรายงบประมาณ รวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในทีมของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมผลักดันและกลั่นกรองร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด, พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ และเป็นคณะกรรมาธิการในหลายร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกภาครัฐ Ease of Doing และ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม รวมถึง พ.ร.บ.ภาพยนตร์ เป็นต้นนางสาวชยิกา ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารในรัฐบาลเห็นศักยภาพของ "รองจอม" ในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ สื่อสารชัดเจน และมีความเข้าใจจริง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ จึงได้ส่งเสริมให้ออกมาสื่อสารเรื่อง Entertainment Complex ที่ได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานมาตั้งแต่ต้น