ล่มข้ามปี! ระบบบัญชี สถ.มท. 300 ล้าน "คนคลังท้องถิ่น" 5,675 แห่ง เครียด! บุกท้วง ต้นเหตุปิดบัญชีไม่ทัน ส่องานเข้า โดน สตง.เล่น

วันนี้ (4 เม.ย.2568) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลัง ข้าราชการหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. มากกว่า 22,000 แห่งออกมาตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เริ่มพัฒนาตั้งปี 2558 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท และจัดงบเพื่อปรับปรุงระบบ หลังเกิดระบบล่มกลางปีที่แล้ว จำนวน 82,350,750 บาท"เกิดปัญหาระบบ รองรับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ "ล่ม" อีกครั้ง จนไม่สามารถดำเนินการได้"จน สถ. ต้องออกหนังสือสั่งยกเลิกการจัดอบรม New e-LAAS ใหม่ ปี 2568 จำนวน 15 รุ่น ๆละ 200 คน ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 2 ก.ค. 2568 นี้รวมถึง สั่งการให้เร่งกรอกข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนด้วย ระบบ Excel ไปก่อน หากระบบใช้งานปกติจะนำเข้าใหม่ล่าสุดพบว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ห้องประชุมสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตัวแทนบุคลากรในกองคลังจากทั่วประเทศกว่า 100 รายนำโดย นางสาวชลิดา กิตติขจร รักษาการหัวหน้ากองคลัง เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร ได้ยื่นหนังสือต่อ รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เรื่องเรียกร้องขอให้ปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-laas)หนังสือระบุตอนหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบบัญชีค "New E-Laas" ข้อมูลสูญหายในปี 2567 เกิดปัญหาการเข้าใช้งาน จนต้องปิดระบบปรับปรุง ส่งผลให้ต้อง ทำงานเกินเวลาปกติ และเกิดความเครียดจากภาระงานที่สะสม"ต้องนำงานกลับไปทำหลังช่วงเวลาราชการ จนถึงตี 1 ถึง ตี 2 บางคนป่วย บางคนมีปัญหาครอบครัวแตกแยก เพราะไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ซึ่งบ้างครอบครัว มีพ่อแม่ป่วย ก็ได้รับผลกระทบเพราะต้องนั่งทำบัญชีเป็นเวลานาน"อีกทั้งหน่วยงาน หลาย อปท. ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น เช่น ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงาน อปท. ทำให้บุคลากรกองคลังทั่วประเทศ เกิดความเหนื่อยล้า หมดกำลังใจ และหมดความหวังในการทำงานเป็นอย่างยิ่งด้าน รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ของอปท. ทั่วประเทศ กว่า 5,675 แห่ง ได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้, ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องปัญหาการยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบ เช่น ระบบล่าช้า, ค้าง, ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ปัญหาความเสถียรของระบบ"ทำให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของ อปท. เป็นไป ด้วยความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถตรวจสอบได้ในทุกระบบงานที่ทำ""ระบบเคยล่มมาแล้วครั้งหนึ่ง ตนได้แจ้งไปทาง อปท.ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการแจ้งความมาแล้ว เพราะไม่ใช้ความผิดของ อปท. แต่เป็นความผิดของ กรมฯ ซึ่ง กรม" ก็ได้แจ้งว่า จะทำระบบใหม่ และก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก เหมือนเกิดสึนามิขึ้นมาอีกละลอกใหม่"ดังนั้น ทางตัวแทนกองคลังทั้งหมด จึงได้มาระบายให้ฟังถึงปัญหาว่า หากปิดบัญชีไม่ทันทาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็เล่นงานพวกเขา ซึ่งตนคิดว่าระบบนี้จะใช้ได้ แต่กลับไม่เสถียรดังนั้นในสัปดาห์หน้า ตนจะเป็นตัวแทนของคนกองคลัง อปท. ที่ได้รับผลกระทบจะเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปมีรายงานว่า วันเดียวกัน สถ. ได้เวียนหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งการเข้าใช้งานระบบบัญชี "New e-LAAS"ตอนหนึ่ง ระบุว่า แจ้ง ให้ อปท. และหน่วยงานภายใต้ สังกัดของ อปท. ที่ยังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานในระบบ ผ่าน ThaiDดําเนินการเฉพาะการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน ในระหว่างที่ปิดปรับปรุงระบบ 4 - 21 เม.ย. 2568 เมื่อปรับปรุง ระบบแล้วเสร็จจะแจ้งให้อปท.เข้าใช้งานส่วนหน่วยงานสังกัด ให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 4 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป.