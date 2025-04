นายกฯถกรบ.บังกลาเทศ ขอบคุณร่วมจุดประกายพลังคนรุ่นใหม่ หนุนความร่วมมือทวิภาคีการค้าลงทุน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Corundrum ชั้น 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส (His Excellency Professor Muhammad Yunus) ประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในห้วงการประชุมผู้นำบิมสเทค โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรียินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศอีกครั้ง หลังจากการพบกันที่การประชุม World Economic Forum เมื่อเดือนมกราคม 2568 โดยไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันยาวนานร่วมกัน พร้อมชื่นชมประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศสำหรับการกล่าวปาฐกถาที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในฟอรั่มเยาวชน BIMSTEC Young Gen Forum เมื่อวานนี้ โดยเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างคุณประโยชน์ที่มีความหมายให้แก่ประเทศชาติของตนและผู้อื่นได้ ทั้งนี้ การประชุม BIMSTEC ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างประสบความสำเร็จ และมั่นใจว่าภายใต้การเป็นประธานของบังกลาเทศ BIMSTEC จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศ ยินดีที่ได้พบนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง พร้อมชื่นชมการจัดงาน BIMSTEC ของไทยครั้งนี้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเน้นย้ำว่า BIMSTEC สามารถพัฒนาต่อยอดจากองค์กรของรัฐบาลไปสู่การเป็นองค์กรของประชาชนได้ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับประชาชน โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าคนหนุ่มสาวสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้นำได้ ทั้งนี้ บังกลาเทศพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMSTEC ต่อเนื่องจากไทย และขอเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนบังกลาเทศหากมีโอกาสโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้การสานต่อความร่วมมือ BIMSTEC ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงการเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ตลอดจนประเด็นการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันพบอุปสรรคและข้อจำกัดที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญในหลายภูมิภาค โดยประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศสนับสนุนให้ BIMSTEC มีบทบาทในการนำเสนอประเด็นเหล่านี้และส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี ขณะที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและยินดีที่จะเปิดเวทีที่ให้ความสำคัญต่อเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความคิดริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า อาจมีการจัดตั้งเวทีคู่ขนานของคนหนุ่มสาวเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอความต้องการของคนรุ่นใหม่การค้าการลงทุน ไทยและบังกลาเทศพร้อมผลักดันการค้าทวิภาคีให้มากขึ้น โดยบังกลาเทศเป็นพันธมิตรการค้าและการลงทุนที่สำคัญของไทยในเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคโลจิสติกส์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – บังกลาเทศ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายทางการค้าได้มากขึ้น ซึ่งประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลยินดีนำไปพิจารณา และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงฯ ดังกล่าวจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Anti-Corruption Commission: ACC) เพื่อความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Memorandum Of Understanding Between The Anti-Corruption Commission (ACC) Of Bangladesh And The National Anti-Corruption Commission (NACC) Of Thailand For Bilateral Cooperation On Preventing And Fighting Against Corruption) ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในหลายด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจจับความผิด การริเริ่มโครงการร่วมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างครอบคลุม การแบ่งปันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ