กรมแพทย์แผนไทยฯ ยกระดับนวดไทย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะสู่ Medical and Wellness Hub

กรมแพทย์แผนไทยฯ เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะ 7 กลุ่มอาการ รับผู้เข้าอบรมนำร่อง 2 หมื่นคน พัฒนาฝีมือ - เพิ่มรายได้ ยกระดับนวดไทย เสริมศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สู่ Medical and Wellness Hubเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวการยกระดับการนวดไทย “หลักสูตรนวดไทยเฉพาะ 7 กลุ่มอาการ สำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 150 ชั่วโมง + (Plus) ว่า กรมแพทย์แผนไทยฯ กำหนดหลักสูตรการอบรมนวดแผนไทยเฉพาะทาง 7 กลุ่มอาการ โดยมุ่งหวังยกระดับการนวดไทยให้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงาน เรากำลังไต่ระดับในการพัฒนา ยกระดับความสามารถแพทย์แผนไทย ลงลึกด้านทักษะ ความรู้ ทักษะการรักษา เทียบเท่ากับแพทย์เฉพาะทางของแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้แพทย์แผนไทยมีความเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง ให้เก่งและชำนาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังจะต้องทำวิจัยควบคู่กันด้วย เพื่อให้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ มีผลการรักษา สถิติต่างๆ เป็นอย่างไร สร้างความเชื่อมั่นใจในการเข้ารับการรักษา เราจะดำเนินการให้นวดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพื่อให้การยอมรับและเป็นมรดกโลกด้วย เมื่อเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่างประเทศได้ให้ความสนใจ เมื่อหมอนวดแผนไทยมีทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น สามารถส่งออกไปทำงานยังต่างประเทศ ทำให้มีรายได้มากกว่าอยู่ในไทย 2-3 เท่า ขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมอนวดแผนไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนพ.เทวัญ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรนวดไทยเฉพาะ 7 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด โรคหัวไหล่ติด โรคนิ้วล็อก ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (ปวดสลักเพชร) หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต และ อาการปวดเข่ากลุ่มอาการ เพื่อยกระดับหมอนวดไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง+ (Plus) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการนวดเพื่อสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี แล้วต้องการเพิ่มทักษะให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยเปิดรับ 20,000 คน เพื่อนำร่องสู่ธุรกิจด้านการนวดแผนไทยทั่วประเทศ ให้สอดรับและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู่ Medical and Wellness Hub ของกระทรวงสาธารณสุขนพ.เทวัญ กล่าวว่า หลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เรียนจะได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์ และ การคัดกรองสุขภาพ การใช้ยาและการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 2. เทคนิคการนวดไทยเฉพาะ การเรียนรู้เทคนิคการนวดบรรเทาอาการ 7 กลุ่มอาการ ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆ และการลดบรรเทาอาการเจ็บป่วย 3.กฎหมายและจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในระบบสุขภาพ รวมถึงการบริการตามหลักธรรมาภิบาล หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้รับไปประกาศนียบัตร จากวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และภาคเอกชน (ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์) นอกจากนั้นยังมีโอกาสในการเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เพจ Facebook วิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก