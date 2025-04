“อิ๊งค์” ร่วมโปรโมตบริการ EMS ก่อนประชุม ครม.ชมนิทรรศการ-เขียนการ์ดให้กำลังใจทุกคนผ่านช่วงเวลายากลำบาก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่1 เม.ย.ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการโปรโมทบริการ EMS ส่งด่วนผลไม้ โดยนายกฯ ชื่นชมว่า การส่งผลไม้ด่วน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเกษตรกร ให้ส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจากนั้นชมนิทรรศการ PASS THE HOPE FORWARD ส่งรอยยิ้ม ส่งความสุข มอบความหวัง โดยความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและโรงพยาบาลศิริราชที่จัดทำโปสการ์ด ออกแบบโดยศิลปินไทยเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โดยชื่นชมการออก โปสการ์ด ว่า “น่ารัก พร้อมเขียนข้อความ“Tough time don’t last Tough peple do และใส่สัญลักษณ์รูปหัวใจ ประกอบ (ช่วงเวลายากลำบากไม่ยั่งยืนตลอดไป แต่คนที่มีความเข้มแข็งจะยั่งยืนตลอดไป) และเขียนข้อความ “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน”จากนั้นนายกฯ ชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (สปค. 2568) และนำคณะผู้บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมถ่ายรูปกับคณะเป็นที่ระลึกผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมนายกฯมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายด้วยชุดกระโปรงผ้าไทย ลายพระราชทาน “ ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์”เข้าร่วมประชุมรม.วันนี้มีรมต.แจ้งลาประชุม คือ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สาธารณสุข โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 14 เรื่อง วาระเพื่อทราบไม่มีข้อทักท้วง 13 เรื่อง เพื่อทราบ 6 เรื่อง เพื่อทราบข้อมูล 3 เรื่องสำหรับวาระที่น่าสนใจ ที่คาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณา อาทิ กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นเวลา 7 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มตั้งแต่ เวลา 00.01 น.ของวันที่ 11 เม.ย.-เวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย.นี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (2567 - 2573)กระทรวงพลังงาน เสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนด้านกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน" ทุนการศึกษา "วรเกษตรเมธี" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572 และการปรับเพิ่มค่าตอบแทนครู และค่าบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชน ในระบบและนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอความเห็นขอบสวัสดิการค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมและ ขอความเห็นชอบการขยายอัตราการจ่ายค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปของเภสัชกร ให้แก่เภสัชกรที่เกี่ยวข้องขององค์การเภสัชกรรม เป็นอัตรา 10,000บาทต่อคนต่อเดือน