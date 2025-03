‘อิ๊งค์’ ดูความคืบหน้าค้นหาผู้สูญหายตึก สตง.ถล่ม พันธมิตรแรงงานฯ คุกเข่าไหว้ทั้งน้ำตาวอนช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 31 มี.ค. ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC) ณ ศูนย์ Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC) อาคาร One Bangkok เสร็จสิ้น นายกฯลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและการค้นหาผู้สูญหาย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ถล่ม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อีกครั้ง หลังเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อเดินทางถึงนายกฯ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อที่จุดรับแจ้งคนหาย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือ รวมถึงทหารจากสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และประเทศอื่นๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการค้นหาและเทคโนโลยีโดยนายกฯ กล่าวขอบคุณที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ หากติดขัดหรือขาดเหลืออะไรให้แจ้งทางหัวหน้าหน่วยประจำกองสถานการณ์ได้เลยจากนั้นนายกฯรับฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือ จากนางทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานว่าขณะนี้ยังพบสัญญาณชีพอยู่ต่อมานายกฯจะเดินเข้าไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุที่ตึกถล่ม โดยชายตัวแทนกลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างประเทศ เข้าพูดคุยกับนายกฯ ขอให้นายกฯช่วยเหลือเร่งค้นหาบุคคลที่ยังติดอยู่ในตึก โดยเฉพาะแรงงานเมียนมา ด้านนายกฯ กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ เรื่องคนช่วยเต็มที่ เร่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นใคร สัญชาติไหนก็ตาม เราไม่อยากให้ติดอยู่ในตึก และหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเหตุตึกถล่มเต็มที่ บอกเลยเต็มที่แน่นอนหลังจากนั้นชายตัวแทนกลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างประเทศ คุกเข่านั่งลงไหว้นายกฯพร้อมร้องไห้ ด้าน นายกฯ ก้มลงไปจับไหล่ชายดังกล่าวให้ลุกขึ้นพร้อมบอกว่า “ช่วยกัน” ก่อนที่นายกฯเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการเตือนภัย SMS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ในเวลา 14.00 น.