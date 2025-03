"อิ๊งค์" กล่าวเปิดศูนย์บริการ TIESC รองรับนักลงทุนต่างชาติ พร้อมดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่31 มี.ค.ที่อาคาร One Bangkok กรุงเทพฯ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ Thailand Investment and Expat Services Center (TIESC) (ศูนย์บริการนักลงทุนและบุคลากรต่างชาติ )เพื่อเป็นศูนย์บริการการลงทุนครบวงจรแห่งใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุน การออกวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยมี นายพิชัย ชุนหวชิรรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายนฤตม์ เทอดเสถียรศักดิ์ เลขาฯบีโอไอ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานผู้บริหารทางการค้าต่างประเทศ ร่วมงานนายกฯ กล่าวว่า แสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบอาคารทั่วกรุงเทพฯ โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉพาะกับอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพียงหลังเดียว และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน ยืนยันว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนและการท่องเที่ยวสำหรับพิธีเปิดศูนย์บริการ TIESC ในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจต่อทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริง ศูนย์บริการฯแห่งนี้ ไม่ใช่เพียงหน่วยงานราชการทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเปิดกว้าง อบอุ่น และความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับมิตรจากทั่วทุกมุมโลก และประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ซึ่งในปี 2567 เป็นปีทองแห่งการลงทุน มีโครงการลงทุนสูงถึง 3,100 โครงการ มูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท นับเป็นปีที่มีการยื่นขอลงทุนสูงสุดในรอบทศวรรษ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างชัดเจน ความสำเร็จเหล่านี้ได้ทำให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อาทิ เศรษฐกิจชีวภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศโดยทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของไทย ยังคงเป็นคน ด้วยอัธยาศัยไมตรี ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน ถือเป็นหัวใจของซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต และเมื่อไทยต้อนรับนักลงทุนและคนเก่งจากทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีต่อกัน การลงทุนและความร่วมมือแต่ละครั้งจะช่วยเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่มีชีวิตชีวา ครอบคลุม และกระจายความเจริญไปทั่วประเทศนายกฯกล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การบริการที่เป็นเลิศที่ความสะดวก โปร่งใส และรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยราบรื่นและประสบความสำเร็จ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ต่างเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาล โดยศูนย์บริการฯ นี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตในไทย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะให้บริการที่ราบรื่นด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อทำให้ไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจ ทำงาน และใช้ชีวิตรัฐบาลให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเข้าและพำนักในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง ชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทต่างประเทศที่พำนักในไทย ชาวต่างชาติที่มีทรัพย์สินสุทธิมูลค่าสูงและผู้เกษียณอายุที่ได้รับบำนาญ สมาร์ทวีซ่าสำหรับสตาร์ทอัพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรสำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และ ขอบคุณชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในไทย ที่มีส่วนร่วมของทุกคน ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของไทยด้วย ซึ่งรัฐบาลพร้อมข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ไทยเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน วันนี้เป็นก้าวสำคัญที่ TIESC ไม่เพียงเป็นศูนย์บริการฯ แต่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม สร้างโอกาสแห่งการเติบโตและความเข้าใจร่วมกัน ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยเป็นสถานที่ที่นวัตกรรมเฟื่องฟูและมิตรภาพเติบโตต่อไปสำหรับศูนย์ TIESC เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน โดยนำบริการของทั้ง 3 หน่วยงานแบบครบวงจรมาไว้ ณ จุดเดียว ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการให้บริการของศูนย์ประสานงานด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center: OSOS) และศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service For Visa And Work Permits) ณ ชั้น 6-7 อาคาร One Bangkok โซน PARADE ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยประกอบด้วย การให้บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงบริการให้คำแนะนำวีซ่าระยะยาวทุกประเภท (LTR Visa Service) นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนหรือทำงานในประเทศไทย