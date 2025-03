ระบบรับ-เบิกจ่าย ล่ม! เป็นเหตุทำคนท้องถิ่น เซ็ง! สถ. สั่งด่วน "ยกเลิก" อบรม New e-LAAS 15 รุ่น หัวละ 6.5 พัน 3 พันคน ไร้กำหนด

วันนี้ (27 มี.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลัง ข้าราชการหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. มากกว่า 22,000 แห่ง ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เริ่มพัฒนาตั้งปี 2558 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท และจัดงบเพื่อปรับปรุงระบบ หลังเกิดระบบล่มกลางปีที่แล้ว จำนวน 82,350,750 บาทต่อมาต้นเดือน มี.ค.นี้ เกิดปัญหาระบบ รองรับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ "ล่ม" อีกครั้ง จนไม่สามารถดำเนินการได้ และ สถ. ออกคำสั่งให้ปิดระบบ ตั้งแต่กลางดึกวานนี้โดยสั่งการให้เร่งกรอกข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนด้วย ระบบ Excel ไปก่อน หากระบบใช้งานปกติจะนำเข้าใหม่ล่าสุดพบว่า สถ.ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งยกเลิกการจัดอบรม New e-LAAS ใหม่ ปี 2568 จำนวน 15 รุ่น ๆละ 200 คน ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 2 ก.ค. 2568 ณ โรงแรมริเวอ์ไซด์ บางพลัด กทม."เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จึงได้ยกเลิก และแจ้ง ให้ผู้เข้าอบรมที่ชำระเงินแล้ว ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม"ก่อนหน้าน้ัน สถ. ได้แจ้งเวียนถึง อปท.ทั่วประเทศ เปิดโครงการอบรม หัวละ 6,550 บาท จำนวน 15 รุ่น ๆ ละ 200 คน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ เอกสารคู่มือ 1 ชุด ค่าเช่าชุดคอมพิวเตอร์ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ จากต้นสังกัดขณะที่ เพจชมรมSTRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ที่เกาะติดมาเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี 2567 ตั้งข้อสังเกตว่า"คำนวน คร่าวๆ เฉพาะค่าลงทะเบียน ปาเข้าไปเกือบ 20 ล้าน!! ไม่รวมค่าห้องพัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะให้เบิกต้นสังกัด ยังคงเดินหน้าอบรมอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบยังใช้การไม่ได้เต็มที่…และใช้วิธีการอบรมแบบเดิมๆ รวมศูนย์ แทนที่จะกระจายลงพื้นที่ต่างๆหรือผ่านระบบออนไลน์แทน!!"สำหรับ เมนูที่ยังไม่สามารถดำเนินการในระบบ New e-LAAS ได้ ประกอบด้วย1. ระบบงบประมาณ รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2. ระบบรายรับ - ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน3. ระบบรายจ่าย รวมถึงการแก้ไขบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง ของสัญญา e-LAAS (กรณี เป็นข้อมูลถ่ายโอนจากระบบเก่า)การบันทึกจ่ายเงิน (แหล่งเงินงบประมาณค้างจ่าย เงินอุดหนุนค้างจ่าย และเงินสะสมปีเก่าและปีปัจจุบัน) และการจัดทำฎีกาไม่ก่อหนี้ผูกพัน -งบกลาง เป็นต้น.