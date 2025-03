ขรก.ท้องถิ่น อัดยับ! ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ รายงาน "งบประมาณ-รับเงิน-เบิกจ่าย" มูลค่า 300 ล้าน ล่มอีกแล้ว อปท. 2.2 หมื่นแห่ง เคว้ง!

วันนี้ (26 มี.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้เกิดปัญหาในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ทั่วประเทศ หลังจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งปี 2558 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ได้เกิดระบบติดขัด ถึงกับล่มไม่สามารถใช้งานได้หลังจากกลางปี 2567 และปลายปี 2567 ระบบดังกล่าว ได้ "ล่ม" แบบเดียวกันมาแล้ว โดย สถ. ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบ 82,350,750 บาท คาดว่า ครั้งล่าสุด เกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 11 มี.ค. ถึงปัจจุบัน ซึ่งบางส่วนมีการผูกกับระบบ ThaiD ด้วยทำให้เกิดปัญหาระบบ รองรับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. มากกว่า 22,000 แห่ง หลายแห่งไม่สามารถเข้าใช้งานได้"ระบบช้า หยุดชะงัก ทําให้เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New e-LAAS และข้อมูลที่บันทึกในระบบ New e-LAAS เกิดความคลาดเคลื่อน อันจะทําให้ข้อมูล ทางการเงินไม่เกิดความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน"ในรอบนี้พบว่า หน่วยงานส่วนกลาง แจ้งให้ หน่วยงาน ในกำกับอปท. เข้าใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.2568ทำให้ เพจ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS โดย สถ. ที่ปฏิบัติการในส่วนนี้ ต้องออก ประกาศว่า ในเมนูที่ยังไม่สามารถดำเนินการในระบบ New e-LAAS ได้ ประกอบด้วย1. ระบบงบประมาณ รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2. ระบบรายรับ - ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน3. ระบบรายจ่าย รวมถึงการแก้ไขบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง ของสัญญา e-LAAS (กรณี เป็นข้อมูลถ่ายโอนจากระบบเก่า)การบันทึกจ่ายเงิน (แหล่งเงินงบประมาณค้างจ่าย เงินอุดหนุนค้างจ่าย และเงินสะสมปีเก่าและปีปัจจุบัน) และการจัดทำฎีกาไม่ก่อหนี้ผูกพัน -งบกลางตอนท้าย เพจดังกล่าว ระบุว่า สถ. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเมนูดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ และแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วถูกต้อง โดยจะแจ้งให้ อปท. ทราบ ต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกล่าสุด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดี สถ. เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่าได้แจ้งให้ผู้พัฒนาระบบดําเนินการเร่งรัดเพื่อปรับปรุงระบบ New e-LAAS"ได้สั่งการให้ปิดปรับปรุงระบบ New e-LAAS ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2568 เวาล 00.01 น. เป็นต้นไป และระหว่างที่ปิดปรับปรุง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้"โดยแนวทางตามหนังสือ สถ. เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568 มีใจความสำคัญคือ ให้เร่งกรอกข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนด้วย ระบบ Excel ไปก่อน หากระบบใช้งานปกติจะนำเข้าใหม่ขณะที่ เพจชมรมSTRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ที่เกาะติดมาเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี 2567 ระบุไว้ว่า สถ. เคยแจ้งระบบขัดข้องเมื่อต้นปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 6 กรกฎาคม 2567 ว่า ไม่ปรากฎในระบบทำให้ข้าราชการท้องถิ่นต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ถึงมาตรฐานของระบบที่ไม่มีการสำรองข้อมูล และความรับผิดชอบของบริษัทที่ดำเนินการให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับผู้รับจ้างภาครัฐรายอื่นๆจากกรณีระบบบัญชีล่ม และส่งผลให้ข้อมูลครึ่งปีแรกหายเกลี้ยง มีข้อครหาถึงมาตรฐานการทำงานของผู้รับจ้างที่รับงานปรับปรุงดูแลระบบ รวมถึง สถ.ที่ต้องออกมารับผิดชอบเพราะความผิดพลาดนั้นส่งผลให้ กองคลังของ อปท.ต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเข้าระบบย้อนหลังของครึ่งปีแรกที่หายไปใหม่หมด"เสียเวลา เสียงบประมาณเพิ่มในการจ้างโอที และเสียโอกาสในการทำโครงการใหม่ๆ"จะเชื่อมโยงส่วนกลางและระบบ eGP แต่กลับปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ พนักงานกองคลัง อปท.ต้องมานั่งจดมือ"รอบก่อนปีที่แล้ว จดมือไป 6 เดือน เพราะข้อมูลหาย ไร้แบ็คอัพ แล้วต้องมานั่งคีย์ข้อมูลย้อนหลัง"แถมที่ผ่านมาไม่มีการชี้แจง และตั้งกรรมการตรวจสอบเหตุจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้รับจ้างถึงเหตุที่ระบบล่มใช้คำว่า "ปิดปรับปรุงระบบ New e-LAAS (ทั้ง อปท. และหน่วยงานภายใต้สังกัด) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 #ตลอดไป " ก็ได้นะคะ กราบบบบคะ.