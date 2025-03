เผยยอดจองโรงแรมในไทยช่วงสงกรานต์เพิ่ม 15% เกาะสมุยพุ่งถึง 65% ผลจากซีรีส์ไวท์ โลตัส

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และมาตรการสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก โดยข้อมูลของ SiteMinder ผู้นำแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายห้องพักและจัดการรายได้ระดับโลก พบว่า เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย ยังคงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดี โดยปี 2568 นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น 86% ของยอดจองโรงแรมที่มีกำหนดเช็กอินระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 15% โดยเกาะสมุยซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำของซีรีส์ The White Lotus มียอดจองเพิ่มขึ้นถึง 65% ตามมาด้วยเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 41% และกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 20%สำหรับระยะเวลาการเข้าพักในโรงแรมทั่วประเทศไทยช่วงสัปดาห์สงกรานต์เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉลี่ยจาก 2.41 คืน เป็น 2.59 คืน และเกาะสมุยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเข้าพักนานที่สุด มีระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5% จาก 3.74 คืน เป็น 3.80 คืน คาดว่าอัตราค่าห้องพักในโรงแรมบนเกาะสมุยและภูเก็ตจะเพิ่มขึ้น โดยอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) เพิ่มขึ้น 38% เป็น 11,073 บาทในเกาะสมุย และในภูเก็ต เพิ่มขึ้น 8.1% เป็น 5,889 บาท“เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการการันตีจากยูเนสโกที่ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) บวกกับมาตรการของรัฐบาลที่นำมากระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดเดือนเมษายน คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ท่องเที่ยวกว่า 2 หมื่นล้านบาท” นายอนุกูล กล่าว