ไทย-จีนหารือระดับทวิภาคี-พหุภาคี กระชับความร่วมมือบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน

​เมื่อเร็วๆนี้ นายหลี่ กั๋วอิง (Mr. Li Guoying) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศ เยี่ยมชมสภาพลำน้ำแม่น้ำโขง และสถานีตรวจวัดระดับน้ำแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ สทนช. และคณะเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมให้การต้อนรับ​เลขาธิการ สทนช.กล่าวว่า การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างไทยและจีน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะในระดับทวิภาคี กระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และบันทึกความเข้าใจสาขาทรัพยากรน้ำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย นอกจากนี้ยังได้หารือความเป็นไปได้ของการทำ MOU ระหว่าง สทนช. และกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย​ส่วนในระดับพหุภาคี มีความร่วมมือภายใต้กลไกคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานไทย เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund) เป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมา สทนช.ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมเพื่อการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ด้านอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำสาย-น้ำรวก ระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2561 แต่จากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามประเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนอย่างไรก็ตามในปี 2567 สทนช. ได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Strengthening Urban Community Resilience against Flashflood under Changing Climate and Extreme Events in Sai and Ruak Transboundary River between Thailand and Myanmar) และขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2568 โดยปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการของไทย“การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำจีนในครั้งนี้ ถือเป็นการ เน้นย้ำในความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่ดำเนินมายาวนานถึง 50 ปี และเป็นโอกาสที่ดียิ่งของไทยในการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และสาขาลุ่มน้ำสาย-น้ำรวก รวมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างความร่วมมือดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าและระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับรู้และปรับตัวให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาด้านน้ำในมิติต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบรวมถึงลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” เลขาธิการ สทนช. กล่าวย้ำในตอนท้าย