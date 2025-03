สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Colors of Buriram"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Colors of Buriram" เพื่อสืบสานและต่อยอดจากโครงการพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และทรงร่วมงาน Gala Dinner (เป็นการส่วนพระองค์) จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์โอกาสนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับเสด็จนอกจากนี้ยังมี คณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมรับเสด็จและร่วมเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นายไชยชนก ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์การนี้ ทรงวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จไปยังบริเวณการจัดนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของงาน คือ “The Gradients” เป็นแนวคิดที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อนำพาผู้เข้าชมเดินทางผ่านเรื่องราวอันรุ่มรวยของวิวัฒนาการผ้าไหมไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านห้องจัดแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ 1. The Traditions ดินแดนแห่งมรดกอันทรงคุณค่าของผ้าไหมไทยเผยโฉมอย่างงดงาม เปิดประสบการณ์ดื่มด่ำไปกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางศิลปะของผ้าไหมไทย 2. The Cultivation in Fashion วิวัฒนาการอันพลิ้วไหวของผ้าไหมไทยในโลกแฟชั่นร่วมสมัย โดยเน้นการผสมผสานเข้ากับงานออกแบบสมัยใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และสร้างเสน่ห์ให้กับแฟชั่นยุคปัจจุบัน 3. The Cultivation in Creative Lifestyle นวัตกรรมการนำผ้าไหมไทยมาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับและของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นแนวคิด Up-cycling และการสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และ 4. The Reclamation and Innovation แนวคิดสำคัญสองประการ คือ การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยโบราณ ควบคู่ไปกับการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมในยุคปัจจุบันทั่วประเทศไทย จากนั้น เสด็จเข้าไปภายในสนามช้างอารีนา ทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุดที่ 1 อัปสราบุรีรัมย์ถวายพระพร ชุดที่ 2 The Rhythm of Life ชุดที่ 3 ชิงช้าสวรรค์ 2025 เวอร์ชั่น LGBTQ ชุดที่ 4 บุรีรัมย์บันเทิงศิลป์ และชุดที่ 5 ฅนบุรีรัมย์การจัดงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Colors of Buriram" เพื่อสืบสานและต่อยอด จากโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นถิ่นในรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยและไฮแฟชั่นสุดอลังการ ผ่านนิทรรศการแห่งกาลเวลาที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเส้นไหม การทอ การสาวไหม และการย้อมผ้าไหม สู่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าไทยประยุกต์ สะท้อนอัตลักษณ์ผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยความผูกพันทางสายใยจากรุ่นสู่รุ่นงาน Colors of Buriram เป็นงานนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีที่จัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 นี้ เป็นการถ่ายทอดผ้าไทยในมุมมองใหม่ให้มีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และเหมาะสำหรับทุกช่วงวัย และมีการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และกระบวนการหัตถกรรมในการทอผ้า อันเป็นเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์ ที่ได้ส่งต่อวัฒนธรรมของคนหลากหลายเจนเนอเรชั่น ภายใต้แนวคิดโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยผู้เยี่ยมชมงานจะได้สัมผัสกับผ้าทอนานาชนิดและงานหัตถกรรมผ้ากว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งคัดสรรมาจากทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกออกแบบและตัดเย็บอย่างสวยงามให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและถักทอด้วยความประณีต เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ผ้าไทยใส่ให้สนุกให้คงอยู่ และสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และสามารถเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด See Now, Buy Now Section ดื่มด่ำกับโลกแห่งสิ่งทอไทยผ่านการคัดสรรผืนผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจากช่างทอท้องถิ่นโดยตรง ที่นี่คุณจะได้มีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมลวดลายพิเศษที่จัดแสดงในนิทรรศการ เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุและจัดส่งถึงบ้านอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณได้สัมผัสมรดกแห่งงานฝีมือไทยได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกจากจังหวัดต่าง ๆ มาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มปู่สอนสาน บุรีรัมย์ กลุ่มนครหัตถกรรม นครศรีธรรมราช กลุ่มทอตะวัน บุรีรัมย์ กลุ่มทอผ้าหัสดินทร์ สุรินทร์ เพชรชรินทร์ ไหมไทย สุรินทร์ บ้านไหมทองสะเร็น ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหม สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน สุรินทร์ คำปอยไทยชิลล์ อุดรธานี อุบลกาญจน์ไหมไทย อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนฮักทอบ้านสบลืน ลำปาง กลุ่มศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าวัดพระธาตุประสิทธิ์ นครพนม กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ชัยภูมิ ครามลายไทย สกลนคร กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย สกลนคร ไหมมีชัย ชัยภูมิ กลุ่มไหมสมเด็จ กาฬสินธุ์ กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ กาฬสินธุ์ ร้านเรือนรักร้อย สุรินทร์ เพชรปุระ เพชรบูรณ์ กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ นครราชสีมา กลุ่มไหมทองสุรนารี นครราชสีมา กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ(ขวัญตา) หนองบัวลำภู ดีเทล ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมหนองไผ่ล้อม นครราชสีมา กลุ่มอาชีพสตรีนาสะแบง ยโสธร กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาเฮือง ยโสธร จำปาคำ มหาสารคาม กลุ่มทอผ้าสัลณ์ลลิล ร้อยเอ็ด แต้มตะกอ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ) อุทัยธานี ผาสาทแก้ว ผ้าทอโบราณ มหาสารคาม และยังมีร้าน OTOP ชวนชิม ซึ่งเป็นการคัดสรรสุดยอดอาหารชั้นยอดของจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้เลือกซื้อ เลือกชิม เป็นของฝากติดไม้ติดมือไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ ไปร่วมรับประทานกับครอบครัวขอเชิญชมและช้อปกับอลังการงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “COLORS OF BURIRAM” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0944764899