รัฐบาลโวทั่วโลกจับตาบอสใหญ่F1 ถกนายกฯ ศึกษาดันไทยเป็นเจ้าภาพ เชื่อดึงดูดแฟนมอเตอร์สปอร์ต

วันนี้ (18มี.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group เข้าพบหารือนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรวงศ์ เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับประธานฯ บริษัท Formula One Group สู่ทำเนียบรัฐบาลไทยอีกครั้ง พร้อมเน้นย้ำว่า รัฐบาลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula One (F1) ได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการหารือครั้งล่าสุดของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2567 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการจัดงานระดับโลก รวมทั้งขอบคุณที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยต่อความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเชื่อว่า การแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่นนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของประเทศไทยในการจัดงานระดับสากล แต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทำงานร่วมกับ Formula One Group อย่างใกล้ชิดขณะที่ประธานฯ บริษัท Formula One Group กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน F1 ในไทยจะเป็นโอกาสที่หลากหลายและมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีฐานแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่แข็งแกร่ง เเละสามารถใช้ประโยชน์จากนักแข่งที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ F1 ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวพำนักในไทยนานขึ้น ได้สำรวจวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเห็นถึงศักยภาพของไทยจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วน โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยยืนยันว่า Formula One Group จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ F1 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นในไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จะทำการศึกษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสนามแข่งในเมืองที่เหมาะสม การลงทุนที่เกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้โดยรวมของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน F1ขณะที่ประธานฯ บริษัท Formula One Group กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมผู้จัดของ F1 มุ่งเน้นการจัดงานที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นจากสนามแข่งของแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจุบัน F1 เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยฐานผู้ชมกว่า 1.61 ล้านคน ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในกลุ่มอายุและเพศ ทั้งนี้ ทีมผู้จัด F1 ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงและการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และเชื่อมั่นว่า F1 จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมการ รวมทั้งเน้นย้ำการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อให้รับทราบถึงประโยชน์ในการจัดการแข่งขันนี้ และสร้างความสนใจในกีฬาชนิดนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย