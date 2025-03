เบรกหัวทิ่ม! “เผ่าภูมิ” แจงเงินหมื่นเฟส 3 จ่ายค่าเทอม-ค่าน้ำค่าไฟ ไม่ได้ เหตุไม่ใช่สินค้าอุปโภค-บริโภค

วันนี้(11 มี.ค.) นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเงื่อนไขการใช้เงิน ดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท เฟส 3 ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ว่า ค่าเทอม ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือค่าบริการต่าง ๆ ถือเป็นค่าบริการ ร่วมซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้ โดยให้คิดง่ายๆ ว่า เงินต้องเอาไปแลกสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค จะไปใช้บริการไม่ได้ ดังนั้นค่าเทอม ค่าโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นค่าบริการ จึงไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้มีร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ประมาณ 8 กลุ่ม เช่น ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้านขายสุรา ร้านขายบุหรี่ สถานีน้ำมัน เป็นต้น แต่ร้านค้าในสถานีน้ำมันสามารถใช้บริการได้ส่วนจะมีการควบคุม การขายเหล้าและบุหรี่อย่างไรในเมื่อไม่มี Negative List ไว้ นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า การไม่มี Negative List เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดได้ดี สะดวกในการจับจ่ายใช้สอย ประชาชนจะสามารถรู้ได้ว่า ร้านไหนซื้อของได้ร้านไหนซื้อของไม่ได้ ทั้งนี้ในตัวระบบหากเจาะไปตามรายสินค้าการบริหารจัดการจะยากมาก และจะทำให้เกิดความสับสนนายเผ่าภูมิ กล่าวถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการเบิกเงิน ว่า สิ่งที่เปลี่ยนคือ ร้านค้าที่อยู่ในรอบที่ 2 สามารถไปขึ้น cash out ไม่ว่าจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ตาม ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้น เพราะมีการรับฟังจากร้านค้าในรอบที่ 2 ระบุว่า cash out ในระบบภาษี เงินจะหมุนเข้าร้านใหญ่อย่างเดียว จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ร้านเล็กสามารถ cash out ได้"ลองคิดภาพง่ายๆ เมื่อไปซื้อร้านหมูปิ้งต่อที่1 ร้านหมูปิ้งยังไม่สามารถไป cash out ได้ การหมูปิ้ง เอาเงินไปซื้อร้านผักข้างๆ ถึงแม้ว่าร้านผักข้างๆ จะไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ก็สามารถมา cash out ได้แล้ว เพราะถือเป็นเงินหมุนในรอบที่สอง" นายเผ่าภูมิ กล่าวขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเสริมว่า คราวหลังขอให้ผู้สื่อข่าวส่งคำถามมาก่อน พร้อมกล่าวย้ำว่าประชาชนสามารถเอาเงินไปใช้ซื้อสินค้าได้ทั้งนี้เมื่อวานนี้ (10 มีนาคม) ภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายจุลพันธ์ได้แถลงผลการประชุมและตอบคำถามสื่อมวลชนโดยระบุว่า เงิน 10,000 บาท เฟส 3 สามารถจ่ายค่าเทอม ค่าน้ำ-ค่าไฟได้