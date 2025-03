“อนันตชัย”เปิดสวนสุขอนันต์ต้อนรับ“ผู้ว่าฯกาญจนบุรี” จัดโครงการ Dinner Talk หารือข้อข้าราชการอย่างไม่เป็นทางการ

วันนี้(9 มี.ค.)ที่ริมน้ำแม่น้ำแควน้อย The Sky Garden ท่าสวนสุขอนันต์ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันตชัย คุณานันทกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย พร้อมด้วยนางอุไร คุณานันทกุล ประณีประนอมศาลจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการ Dinner Talk โดยกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้มีนายประชา โป่งประดิษฐ์ และคณะผู้บริหารท่าสวนสุขอนันต์ร่วมต้อนรับโดยโครงการ Dinner Talk กระทรวงคมนาคม จัดขึ้นเพื่อหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานแบบบูรณาการในการประสานความร่วมมือระหว่างร่วมหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน โดยมีนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายธวัชชัย วิริยะจิตต์ ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯอย่างพร้อมเพรียงสำหรับท่าสวนสุขอนันต์ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รวมกว่า 50 ไร่ อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยและวัดถ้ำเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีทั้งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองสนับสนุนการให้บริการที่พักริมน้ำและคาเฟ่ The Sky Gargen Cafe' and Barsserie รวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำและระบบการบำบัดน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี